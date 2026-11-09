به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله صادقی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از برگزاری آیین وداع با پیکر مطهر سه شهید گمنام و بسیجی شهید مهدی محمدزاده در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) مردم شهیدپرور ساری میزبان شهدای والامقام خواهند بود.

وی با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم معنوی افزود: این آیین فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است.

صادقی با اشاره به زمان برگزاری مراسم وداع گفت: این مراسم روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه همزمان با اجتماعات شبانه از ساعت ۲۰ در میدان امام حسین (ع) ساری برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ساری همچنین از برگزاری مراسم تشییع استانی ۱۰ شهید خوشنام خبر داد و بیان کرد: این مراسم روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ساعت ۹ صبح از میدان امام حسین (ع) ساری آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: پیکرهای مطهر شهدا پس از عبور از میدان ساعت و خیابان ۱۸ دی به میدان شهدا منتقل خواهد شد.

صادقی در پایان از عموم مردم شهرستان ساری دعوت کرد با حضور در این آیین‌ها ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.