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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۰۰

در دیدار با بایدن اعلام شد

قدردانی نتانیاهو از تلاش آمریکا برای اعمال تحریم بیشتر علیه ایران

قدردانی نتانیاهو از تلاش آمریکا برای اعمال تحریم بیشتر علیه ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با معاون رئیس جمهوری آمریکا از دولت اوباما به خاطر تلاش برای اعمال فشار بیشتر به ایران به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای خود تقدیر کرد.

قدربه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "بنیامین نتانیاهو" در دیدار با "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا از تلاشهای خصمانه واشنگتن برای اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران قدردانی کرد.

وی در کنفرانس مشترک با معاون اوباما در تل آویو گفت : من به خاطر تلاشهای رئیس جمهور اوباما و دیگر مقامهای آمریکایی برای سوق دادن جامعه بین الملل به اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران سپاسگذارم!

نتانیاهو مدعی شد اولویت سیاستهای رژیم صهیونیستی ممانعت از دستیابی ایران به فناوری هسته ای و مصالحه با فلسطینیها و همسایگان عرب این رژیم است. 

وی در ادامه سخنان خود ادعا کرد که هر چه تحریمهای علیه ایران سخت تر باشد، امیدواری برای توقف برنامه هسته ای این کشور بیشتر می شود.

به ادعای نتانیاهو، فشار بیشتر به ایران سبب می شود که این کشور ناچار به متوقف کردن برنامه هسته ای اش در قبال حفظ برنامه های توسعه بلند مدت خود شود.

کد مطلب 1048901

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