مسابقه "هفت سین سالمندان" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله فاضلی مدیر اداره سلامت این منطقه با اعلام این خبر اظهار داشت: هدف از برگزاری این مسابقه تجلیل از سالمندان منطقه و ایجاد روحیه ای شاد در میان آنها است.



وی افزود: هریک از سالمندان می توانند با سلیقه و ابتکار خود، هفت سین نوروز را تهیه کنند و برای شرکت در این مسابقه در هفته جاری به بوستان زیتون مراجعه کنند.



فاضلی اضافه کرد: در پایان هفته،پس از جمع آوری تمامی هفت سین های تهیه شده توسط سالمندان، طی مراسم جشنی ، به بهترین هفت سین جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.



وی به برگزاری مسابقه نقاشی برای کودکان اشاره کرد و ادامه داد: در هفته جاری با همکاری خانه سلامت آهنگ 2، مسابقه نقاشی با موضوع بهار برای کودکان سه تا هفت سال نیز در بوستان زیتون برگزار می شود.



فاضلی در پایان از برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آتش سوزی خبر داد و گفت: با همکاری سازمان آتشنشانی، بیش از 11 کارگاه آموزشی در خصوص پیشگیری از خطرات آتش سوزی جهارشنبه آخر سال در مدارس دخترانه و پسرانه مقاطع مختلف تحصیلی منطقه، در هفته جاری برگزار خواهد شد.