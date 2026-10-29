  1. استانها
  2. گلستان
۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

آق‌قلا و بندرگز گرم‌ترین نقاط گلستان شدند

آق‌قلا و بندرگز گرم‌ترین نقاط گلستان شدند

گرگان- بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، آق‌قلا و بندرگز با ثبت دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان در روز پنجشنبه بودند و کمینه دما در گرگان به ۱۰ درجه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی گلستان، در روز پنجشنبه هفتم آبان‌ماه، دمای هوا در نقاط مختلف استان تغییرات قابل توجهی داشته است.

بر این اساس، دمای هوا در گرگان بین ۱۰ تا ۲۵ درجه، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه بین ۹ تا ۲۴ درجه و در انبارالوم بین ۱۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

همچنین کمینه و بیشینه دما در آق‌قلا ۱۱ و ۲۷ درجه، مراوه‌تپه ۱۳ و ۲۱ درجه، کلاله ۱۱ و ۲۶ درجه، مینودشت ۱۴ و ۲۵ درجه و گنبدکاووس ۱۲ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

در هاشم‌آباد نیز دمای هوا بین ۱۱ تا ۲۵ درجه، بندرترکمن بین ۱۱ تا ۲۶ درجه، اینچه‌برون بین ۱۲ تا ۲۵ درجه، علی‌آباد کتول بین ۱۲ تا ۲۴ درجه، بندرگز بین ۱۱ تا ۲۷ درجه و کارکنده بین ۱۱ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد نوسان داشته است.

بر اساس این گزارش، بیشترین دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان مربوط به آق‌قلا و بندرگز با ۲۷ درجه سانتی‌گراد و کمترین دما مربوط به گرگان با ۱۰ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کد مطلب 6993988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها