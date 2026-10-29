به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی گلستان، در روز پنجشنبه هفتم آبان‌ماه، دمای هوا در نقاط مختلف استان تغییرات قابل توجهی داشته است.

بر این اساس، دمای هوا در گرگان بین ۱۰ تا ۲۵ درجه، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه بین ۹ تا ۲۴ درجه و در انبارالوم بین ۱۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

همچنین کمینه و بیشینه دما در آق‌قلا ۱۱ و ۲۷ درجه، مراوه‌تپه ۱۳ و ۲۱ درجه، کلاله ۱۱ و ۲۶ درجه، مینودشت ۱۴ و ۲۵ درجه و گنبدکاووس ۱۲ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

در هاشم‌آباد نیز دمای هوا بین ۱۱ تا ۲۵ درجه، بندرترکمن بین ۱۱ تا ۲۶ درجه، اینچه‌برون بین ۱۲ تا ۲۵ درجه، علی‌آباد کتول بین ۱۲ تا ۲۴ درجه، بندرگز بین ۱۱ تا ۲۷ درجه و کارکنده بین ۱۱ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد نوسان داشته است.

بر اساس این گزارش، بیشترین دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان مربوط به آق‌قلا و بندرگز با ۲۷ درجه سانتی‌گراد و کمترین دما مربوط به گرگان با ۱۰ درجه سانتی‌گراد بوده است.