شکست عجیب رحمان عموزاد در ثانیه پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف واژگن توانیان از ارمنستان خود رفت که با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب حریف خود شد. رحمان عموزاد در ثانیه پایانی کشتی‌اش در یک‌چهارم نهایی مقابل رقیب ارمنستانی اخطار گرفت.

عموزاد در دور نخست به مصاف موسایف از بلژیک رفت که ۱۳ بر ۲ پیروز شد. وی دور دوم با دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه سرشاخ شد که با برتری ۹ بر صفر پیروز شد. شمیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان در گروه عموزاد قرار دارد.