قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا در بازار تهران امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ در لحظه تنظیم این گزارش نسبت به میانگین روز گذشته کاهش محدودی دارد، اما قیمت انواع سکه عمدتاً افزایشی است. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۴۵ هزار و ۴۳ تومانی به ۲۶ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و مظنه تهران نیز با کاهش ۱۹۵ هزار و ۸۰ تومانی، در سطح ۱۱۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان قرار دارد.

کاهش قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار

هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۷ درصدی نسبت به میانگین روز گذشته، ۲۶ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد. طلای ۲۴ عیار نیز با افت ۶۰ هزار و ۴۹۳ تومانی، معادل ۰.۱۷ درصد، به ۳۴ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان رسیده است.

همچنین مظنه تهران با کاهش ۱۹۵ هزار و ۸۰ تومانی، معادل ۰.۱۷ درصد، در سطح ۱۱۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان قرار دارد.

افزایش محدود قیمت انواع سکه

در بازار سکه، قیمت بیشتر قطعات افزایش محدودی دارد. سکه طرح جدید یا امامی با رشد ۵۰۵ هزار و ۹۳۳ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این افزایش معادل ۰.۱۹ درصد است.

سکه طرح قدیم نیز با افزایش ۲۲۲ هزار و ۱۲۷ تومانی، به ۲۵۸ میلیون تومان رسیده است. نیم‌سکه با رشد ۲۶۰ هزار و ۳۴۷ تومانی، ۱۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

ربع‌سکه با افزایش ۴۶۵ هزار و ۸۴۷ تومانی و رشد ۰.۶۲ درصدی، به ۷۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و بیشترین رشد درصدی را در میان قطعات سکه ثبت می‌کند. قیمت سکه یک‌گرمی نیز در عمل بدون تغییر است و همچنان حدود ۳۸ میلیون تومان قرار دارد.

دو عامل اثرگذار بر بازار طلا

در بازارهای جهانی، معاملات طلا امروز با روندی منفی دنبال می‌شود و اونس جهانی در محدوده چهار هزار و ۲۰ دلار قرار دارد.

در بازار ارز داخلی نیز دلار بدون تغییر محسوس، در کانال ۲۷۰ هزار تومان و محدوده ۲۷۱ هزار تومان دادوستد می‌شود.