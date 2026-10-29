به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت صدور احکام بازنشستگان اظهار کرد: صندوق بازنشستگی کشوری حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بازنشسته دارد. احکام همه این افراد به‌جز گروهی محدود از بازنشستگان وزارت کشور و فرهنگیان که جمعیت‌شان کمتر از ۱۰۰ هزار نفر است، صادر شده است.

وی افزود: احکام این گروه به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد، باید با دقت بیشتری بررسی شود تا از ایجاد هرگونه تفاوت یا تبعیض جلوگیری شود و نارضایتی در میان سایر بازنشستگان شکل نگیرد. به همین دلیل این احکام نیازمند تایید سازمان اداری و استخدامی کشور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تامین منابع مالی مورد نیاز نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه منابع لازم را در قالب سهام شرکت‌ها اختصاص داده و این سهام عرضه شده است. پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از آن در دی یا بهمن‌ماه آماده شود.

میدری تصریح کرد: با آماده شدن منابع و تایید نهایی احکام، امکان پرداخت‌ها فراهم می‌شود و امیدواریم این فرآیند تا بهمن‌ماه امسال به نتیجه برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف سفرهای استانی اشاره کرد و گفت: بررسی اقدامات انجام‌شده در استان‌ها، حضور در میان مردم و انتقال تجربه‌های موفق استانداران به سایر نقاط کشور از مهم‌ترین اهداف این سفرهاست.

میدری با اشاره به ظرفیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارمحال و بختیاری افزود: این وزارتخانه یک واحد تولید شیر خشک در استان دارد که طرح‌های توسعه‌ای آن در دست بررسی است. همچنین طرح‌های نیمه‌تمام استان از موضوعاتی است که در این سفر مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در قالب تبصره ۵۶، منابعی برای تکمیل راه‌های استان اختصاص یافته و بازدید از این طرح‌ها و بررسی وضعیت تامین مالی آن‌ها در برنامه سفر قرار دارد. تامین مالی واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای خرد و کوچک از طریق بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون نیز از دیگر محورهای این سفر است.