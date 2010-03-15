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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

گل‌آقا به خانه بچه‌ها آمد

گل‌آقا به خانه بچه‌ها آمد

شماره سیصد و هشتاد و هفتم مجله "بچه‌ها...گل‌آقا" منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره که مخصوص نوروز منتشر شده است مطالب متنوعی از طنزپردازان و کاریکاتورهای کشور به چشم می‌خورد.

"آرد و عسل"، "از یادداشتهای یک خجالتی"، "ژاپنی‌های طناز"، "طالع‌بینی ببری"، "پلنگی"، "سیزده‌به‌در در تونل تاریخ" ، "دفترچه خاطرات یک غول"، "سوغاتی‌های خوراکی در ایران"، "گوزن شخم زن"، "کیو‌کیو یا پیش‌پیش"، "معرفی‌بازیها و انیمیشنهای روز"، "آشپزی‌ عیدانه و بازی تاس و مهره‌ای در جستجوی ببر" برخی از عناوین این شماره را تشکیل می‌دهند.

شماره جدید مجله "بچه‌ها... گل‌آقا" دومین شماره از دوره جدید این نشریه است که از نیمه دوم سال88 به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

کد مطلب 1052260

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