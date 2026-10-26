لباس سربازی بر تن علیرضا بیرانوند + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران پس از کش و قوس های فراوان بالاخره امروز خود را به پادگان محل خدمت معرفی کرد تا با دریافت البسه سربازی اش دوره آموزشی را بگذراند.

بیرانوند که به هر طریقی سعی داشت دوره سربازی اش را به تعویق بیاندازد امروز دوشنبه ۴ آبان ماه به پادگان رفت تا دوره عمومی سربازی خود را پشت سر بگذارد.

او طبق قوانین فوتبال تا پایان نیم فصل هم نمی تواند برای فجرسپاسی شیراز که می تواند از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرباز بازیکن بگیرد بازی کند. از این رو بیرانوند باید انفرادی تمرین کرده و پس از گذراندن دوره آموزشی برای فجر بازی کند.