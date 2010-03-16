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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۷

واتیکان ارتباط تجرد کشیشها و رسواییهای اخلاقی را تکذیب کرد

واتیکان ارتباط تجرد کشیشها و رسواییهای اخلاقی را تکذیب کرد

واتیکان به شدت مطرح شدن این مسئله که قانون تجرد ریشه رسوایی های اخلاقی کلیسا در اروپا است را تکذیب و از شیوه بندیکت شانزدهم برای رسیدگی به این مسئله دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، لوسترواتوره رومانو روزنامه نیمه رسمی واتیکان در شماره روز یکشنبه خود به تکذیب اظهاراتی پرداخته است که قانون تجرد کشیشها را عامل رفتار انحرافی گروهی از روحانیون کلیسایی می داند.

این روزنامه با انعکاس نظر شخصیتهای دینی طی هفته یادآور شد تحقیقات متعدد نشان می دهد ارتباطی میان قانون تجرد و تمایل به سوء استفاده های جنسی وجود ندارد.

این مقاله همچنین از بندیکت شانزدهم و شیوه رسیدگی وی به این بحران حمایت کرده است.

اسقف اعظم وین و هانس کونگ رئیس بنیاد اخلاق جهانی در میان شخصیتهایی بودند که پس از فاش شدن رسوایی های اخلاقی کلیسا در آلمان، میان تجرد و رسوایی‌های اخلاقی کشیشهای کلیسای کاتولیک ارتباط قائل شدند.


 

کد مطلب 1052652

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