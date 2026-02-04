به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح کارخانه الکترود گرافیکی در اردکان که با اشاره به نگرانیهای جدی در صنعت فولاد کشور در اوایل دهه ۸۰ پرداخت و وابستگی به خارج گفت: وابستگی به الکترودهای گرافیتی برای کورههای تولید فولاد یکی از مشکلات اساسی بوده است، چرا که بدون این محصولات، امکان تولید فولاد در کورههای قوس الکتریکی وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به چالشهای اولیهای که در راستای تولید داخلی الکترود گرافیتی با آنها مواجه بودند، اشاره کرد و گفت: این محصول نخستین بخش از زنجیره فولاد بود که تحت تحریمها قرار گرفت و کمبود آن باعث نوسانات قیمت در بازار فولاد شد.
وی همچنین بر نقش حیاتی صنعت فولاد در توسعه اقتصادی کشور تأکید و بیان کرد: فولاد پیشران بسیاری از خدمات و زیرساختهای ضروری محسوب میشود و بدون توجه به این بخش، توسعه صنعتی امکانپذیر نخواهد بود.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیستمحیطی در توسعه صنعتی، خاطرنشان کرد: اگر اقدامات یک واحد صنعتی به آلودگیها منجر شود، نه تنها رضایت اجتماعی جلب نمیکند بلکه نارضایتی عمومی را به همراه خواهد داشت.
اتابک به وضعیت اشتغال در استان یزد اشاره کرد و اظهار داشت: تقریباً ۴۷ درصد اشتغال استان در حوزه صنعت و معدن ایجاد شده است.
وی بیان کرد: نیروهای کار یزدی در سایر استانها نیز جایگاه ویژهای دارند. با وجود اینکه نرخ بیکاری یزد کمتر از متوسط کشوری است، نیاز به تمرکز بیشتر بر اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی احساس میشود.
وی همچنین بر لزوم ایجاد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی توسط شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی تأکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیتهای صنعتی استان یزد و نرخ بالای بیکاری فارغالتحصیلان، این موضوع یک ضرورت جدی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به شاخصهای ارزی بخش صنعت نیز اشاره کرد و گفت: سال جاری نسبت به سال گذشته، با ۲۴ درصد کاهش مصرف ارز، افزایش ارزآوری قابل توجهی در این حوزه ثبت شده است.
اتابک به چالشهای کنونی بخش تولید پرداخت و بیان کرد: ناترازیهایی در صنعت وجود دارد که بسیاری از واحدها هنوز نتوانستهاند آنها را جبران کنند و برای حل این مسائل نیاز به برنامهریزی و حمایت هدفمند احساس میشود.
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