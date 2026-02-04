به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه، دکتر سیدمحمودهاشمی سرپرست معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان رئیس، دکتر سینا نعمتیزاده سرپرست اداره کل امور پژوهشی معاونت به عنوان دبیر و حجتالاسلام والمسلمین دکتر میرمجید سیدقریشی، دکتر سیدیعقوب زراعتکیش، دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری و دکتر وحید آرایی را به عنوان عضو کمیته دستگاهی کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره این دانشگاه منصوب کرد.
رنجبر در این احکام جداگانه خطاب به اعضای منتصب کمیته دستگاهی آورده است: در راستای اجرای برنامه پنجساله دانشگاه آزاد اسلامی و نظر به سیاستهای کلان دانشگاه در زمینه تحول و تعالی علوم انسانی و هنر و با توجه به تخصص و سابقه ارزشمند جناب عالی به موجب این حکم به عنوان عضو کمیته دستگاهی کرسیهای نظریه پردازی نقد و مناظره دانشگاه آزاد اسلامی منصوب میشوید.
امید است با توکل به خداوند متعال و با همکاری سایر اعضا در زمینه رشد کیفی و کمی کرسیهای نظریه پردازی و ترویجی در دانشگاه و تحقق اهداف مهم این کمیته از جمله بسترسازی، ساماندهی، فرهنگسازی، شناسایی ظرفیتهای علمی و اجرایی و ایجاد انگیزش در زمینه برگزاری کرسیهای نظریهپردازی و ترویجی در دانشگاه آزاد اسلامی موفق و مؤید باشید.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این احکام به مهمترین مأموریتها و وظایف این کمیته مطابق با مفاد نظامنامههای هیئت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی را مورد توجه قرار داه است.
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