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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

هفدهمین آیین ملی بزرگداشت حامیان نسخ خطی با تاخیر برگزار می‌شد

هفدهمین آیین ملی بزرگداشت حامیان نسخ خطی با تاخیر برگزار می‌شد

زمان برگزاری هفدهمین آیین ملی بزرگداشت حامیان نسخ خطی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین ملی بزرگداشت حامیان نسخ خطی که با هدف تقدیر از پژوهشگران، فرهیختگان و پدیدآورندگان آثار مرتبط با حفظ، صیانت و ترویج میراث نسخه‌های خطی برنامه‌ریزی شده بود، به زمان دیگری موکول شد.

این رویداد فرهنگی ـ ترویجی که قرار بود روز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ با شعار «میراث دیروز، اندیشه امروز» برگزار شود، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ و هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزار خواهد شد.

این آیین پس از وقفه‌ای چندساله و با همکاری مشترک سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و در آن از پدیدآورندگان آثار شاخص در حوزه‌های مرتبط با نسخ خطی تقدیر به‌عمل خواهد آمد.

انتخاب و معرفی برترین فعالیت‌های ترویجی در حوزه نسخ خطی، از جمله سیاست‌گذاری، ارزیابی و قیمت‌گذاری، صحافی، مرمت، دیجیتال‌سازی، اهدای مجموعه‌های شخصی نسخ و اسناد به کتابخانه‌ها، انتشار نشریات نسخه‌شناسی و متن‌پژوهی، آموزش نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی، ناشران برتر متون مصحح، مجموعه‌داری نسخ خطی و اسناد، ارائه خدمات کتابداری در بخش نسخ خطی و تصحیح متون در حوزه‌های تاریخ و جغرافیا، تراجم، نثر و نظم ادبی، علوم و فنون، قرآن و حدیث، فقه و اصول، فلسفه و عرفان، کلام و منطق و مباحث کتاب‌آرایی، از محورهای این همایش اعلام شده است.

زمان و مکان برگزاری این آیین متعاقباً اطلاع‌رسانی می شود.

کد مطلب 6739849
زینب آزاد

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