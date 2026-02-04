به گزارش خبرگزاری مهر، آیین ملی بزرگداشت حامیان نسخ خطی که با هدف تقدیر از پژوهشگران، فرهیختگان و پدیدآورندگان آثار مرتبط با حفظ، صیانت و ترویج میراث نسخههای خطی برنامهریزی شده بود، به زمان دیگری موکول شد.
این رویداد فرهنگی ـ ترویجی که قرار بود روز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ با شعار «میراث دیروز، اندیشه امروز» برگزار شود، در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ و همزمان با برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب برگزار خواهد شد.
این آیین پس از وقفهای چندساله و با همکاری مشترک سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی برگزار میشود و در آن از پدیدآورندگان آثار شاخص در حوزههای مرتبط با نسخ خطی تقدیر بهعمل خواهد آمد.
انتخاب و معرفی برترین فعالیتهای ترویجی در حوزه نسخ خطی، از جمله سیاستگذاری، ارزیابی و قیمتگذاری، صحافی، مرمت، دیجیتالسازی، اهدای مجموعههای شخصی نسخ و اسناد به کتابخانهها، انتشار نشریات نسخهشناسی و متنپژوهی، آموزش نسخهشناسی و نسخهپژوهی، ناشران برتر متون مصحح، مجموعهداری نسخ خطی و اسناد، ارائه خدمات کتابداری در بخش نسخ خطی و تصحیح متون در حوزههای تاریخ و جغرافیا، تراجم، نثر و نظم ادبی، علوم و فنون، قرآن و حدیث، فقه و اصول، فلسفه و عرفان، کلام و منطق و مباحث کتابآرایی، از محورهای این همایش اعلام شده است.
زمان و مکان برگزاری این آیین متعاقباً اطلاعرسانی می شود.
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