ترکیه خواستار تغییر "رویکرد غیرمعقولانه" رژیم اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه ترکیه اظهارات "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم اسرائیل درباره تبدیل شدن "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور به "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا و "معمر قذافی" رهبر لیبی را محکوم کرد و این اظهارات را نامناسب خواند و از رژیم صهیونیستی خواست تا به "رویکرد غیرمعقولانه" خود پایان دهد.

بر اساس این گزارش روابط آنکارا-تل آویو از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون رو به سردی گراییده است و اردوغان اخیرا در واکنش به درگیری های اخیر در بیت المقدس به سی. ان. ان. ترک گفته بود که ترکیه مدافع تمامی مسلمانان جهان است.

همچنین در پی تنش های دیپلماتیک میان آنکارا و تل آویو طی سال جاری، رسانه های خبری اوایل این هفته اعلام کردند که ترکیه درصدد جایگزین کردن فردی دیگر به جای سفیر فعلی خود در رژیم اسرائیل است.