به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، صدها شهروند تونسی دیروز (پنجشنبه) به دعوت جنبش «نَفَس» و با مشارکت شماری از سازمان‌ها و احزاب سیاسی، در مرکز پایتخت این کشور تظاهرات کردند. معترضان خواستار کناره‌گیری قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، تغییر نظام سیاسی، بازگشت به روند دموکراتیک و دفاع از آزادی‌ها شدند.

شرکت‌کنندگان شعارهایی در انتقاد از سیاست‌های دولت سر دادند و با در دست داشتن پلاکاردهایی، آنچه را عقب‌گرد در زمینه آزادی‌ها و وخامت خدمات عمومی می‌دانستند، محکوم کردند.

مقام‌های تونس تاکنون آمار رسمی درباره شمار شرکت‌کنندگان اعلام نکرده‌اند و درخصوص انتقادها و مطالبات مطرح‌شده در این تظاهرات نیز اظهارنظری نداشته‌اند.

«حسام الحامی»، هماهنگ‌کننده جنبش «نَفَس»، گفت افزایش شمار شرکت‌کنندگان در سومین دور اعتراض‌ها، نشان‌دهنده پیوستن جریان‌های مختلف سیاسی به مخالفت با سیاست‌های رئیس‌جمهور تونس است.

جنبش «نَفَس» خود را چارچوبی مدنی معرفی می‌کند که تلاش دارد نیروهای سیاسی و مدنی مختلف را بر مبنای نقاط مشترک برای ایجاد تغییر سیاسی گردهم آورد. این جنبش از سیاست‌های قیس سعید انتقاد می‌کند و تحرکات آن با حمایت برخی جریان‌های سیاسی و مدنی مخالف، از جمله «جبهه نجات ملی» و شماری از احزاب، همراه شده است.

این تظاهرات در ادامه مجموعه تحرکاتی برگزار شد که جنبش «نَفَس» طی ماه‌های گذشته سازماندهی کرده است. از مهم‌ترین این تحرکات می‌توان به تجمع پنجم ژوئن با شعار «کارنامه حکمرانی‌ات را ارائه کن» اشاره کرد که بر موضوع آزادی‌ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی متمرکز بود. همچنین تجمع ۲۵ ژوئیه هم‌زمان با پنجمین سالگرد اقدامات ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ و با شعار «دیگر بس است» برگزار شد.

مطالبات این تحرکات، علاوه بر مسائل سیاسی، بر دفاع از آزادی‌ها و آزادی بازداشت‌شدگان در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی نیز متمرکز است.