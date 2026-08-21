ضرورت حفظ انسجام ملی و تقویت توان دفاعی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم ابراهیم‌پور پنجشنبه شب در تجمع مردم آمل، ضمن تحلیل تحولات اخیر، بر تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان رهبری، قدرت نظامی و توده مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در میدان، این حرکت را امتداد فرمان‌های رهبر معظم انقلاب و تجلی «بعثت مردم» دانست و افزود که تقویت حضور مردمی، ضامن حفظ ثبات کشور در برابر حوادث است.

ابراهیم‌پور در پاسخ به شایعات منتشر شده در فضای مجازی، دشمن را عامل انتشار اخبار نادرست با هدف ایجاد نگرانی در جامعه دانست.

وی با اشاره به محدودیت‌های امنیتی در انتشار تصاویر رهبری، تصریح کرد که این اقدامات صرفاً جهت حفظ تدابیر امنیتی است. وی همچنین با رد ادعاهای مربوط به توان مدیریتی رهبر انقلاب، بر اشراف اطلاعاتی و تجربه گسترده ایشان در عرصه‌های مختلف سیاسی و نظامی تأکید کرد.

فرمانده قرارگاه جهاد تبیین با شناسایی یکی از موانع پیشرفت کشور، از «اختلال در دستگاه محاسباتی برخی مسئولان» سخن گفت. وی با استناد به استعاره «حلقه‌های زنجیر»، خاطرنشان کرد که شناسایی و اصلاح حلقه‌های ضعیف در مسیر حرکت انقلاب، برای جلوگیری از توقف روند توسعه ضروری است.

ابراهیم‌پور همچنین بر اهمیت مطالبه‌گری مردم در چارچوب منافع ملی و پرهیز از تبدیل اختلافات داخلی به ابزار دشمن تأکید کرد.

ابراهیم‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، بر تغییر آرایش نظامی ایران اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح کشور در جریان مذاکرات، معطل نتایج سیاسی نبوده‌اند، بلکه با تغییر آرایش موشکی از حالت متمرکز به نامتقارن و ارتقای سیستم‌های پدافند هوایی، توان دفاعی را به شکلی افزایش داده‌اند که شناسایی و مقابله دشمن با آن دشوار شود.

وی با اشاره به حضور مداوم نیروهای نظامی در نقاط استراتژیک و سواحل خلیج فارس، آمادگی کامل کشور را در برابر هرگونه تهدید منطقه‌ای اعلام کرد.