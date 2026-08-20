۲ آزادکار ایران راهی مرحله شانس مجدد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از ساعت ۱۱:۳۰ صبح امروز در دو وزن ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، برگزار شد.



اهورا خاطری و ابوالفضل شمسی‌پور با توجه به راهیابی حریفانشان به دیدار فینال، به مرحله شانس مجدد راه یافتند.



نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۶۱ کیلوگرم، اهورا خاطری در دور نخست مقابل سیدل از آمریکا با نتیجه ۱۵ بر ۴ مغلوب شد. با توجه به راهیابی حریفش به دیدار فینال، خاطری به مرحله شانس مجدد راه یافت. وی در این مرحله به مصاف ماریان کرت از اسلواکی خواهد رفت و در صورت پیروزی، در دور بعد مقابل عباسوف از آذربایجان قرار می‌گیرد. خاطری در صورت پیروزی در این دو دیدار، برای رسیدن به مدال برنز به مصاف مندوزا گارز از مکزیک خواهد رفت.



در وزن ۸۶ کیلوگرم، ابوالفضل شمسی‌پور در دور نخست مقابل تاراسوف از استونی با نتیجه ۱۲ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد. وی در این مرحله نیز نیک شرر از سوئیس را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. شمسی‌پور در این مرحله مقابل آئودن جیمز با نتیجه ۴ بر ۴ شکست خورد و با توجه به راهیابی حریفش به دیدار فینال، به مرحله شانس مجدد راه یافت. وی در این مرحله به مصاف خاجایف از قزاقستان خواهد رفت و در صورت پیروزی، در دیدار رده‌بندی مقابل اواکازاوا از ژاپن قرار خواهد گرفت.