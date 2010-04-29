خفه شدن فلسطینی ها با گازهای سمی مصر در تونلهای غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سامی ابوزهری" با اشاره به آخرین مورد خفگی فلسطینیان در تونل های مرزی غزه که در آن 4 فلسطینی در اثر استنشاق گازهای سمی کشته شده اند، اظهار داشت: از مقامات قاهره می خواهیم تحقیقاتی را در این مسئله آغاز کرده و مسئولان آن را به محاکم معرفی کند.

سخنگوی حماس در ادامه با مسئول دانستن مصر در این مسئله، اظهار داشت: نیروهای امنیتی این کشور با پمپاژ گازهای سمی عامل کشته شدن فلسطینیان در تونل های غزه هستند که تنها ممر حیاتی این منطقه محاصره شده محسوب می شوند.

ابوزهری با اشاره به کشته شدن 105 فلسطینی در تونل های مرزی غزه با مصر، اظهار داشت: 40 نفر از این فلسطینیان بر اثر استنشاق گازهای سمی کشته شده اند.

وی با اشاره به لزوم بازگشایی گذرگاه رفح، اظهار داشت : در صورتی که این گذرگاه باز بود، مردم غزه هرگز رو به استفاده از تونل های زیرزمینی نمی آوردند.

خاطرنشان می شود، نیروهای امنیتی مصر شب گذشته با پمپاژ گازهای سمی به یکی از تونل های غزه موجبات خفگی 4 فلسطینی و مسمومیت 7 نفر دیگر را فراهم آوردند.

نوار غزه از سال 2006 و پس از روی کارآمدن دولت منتخب فلسطین (حماس) توسط رژیم صهیونیستی تحت محاصره قرار گرفته است. رژیم مبارک نیز از در همسویی با صهیونیستها در سال های اخیر گذرگاه رفح را که نوار غزه را به مصر مرتبط می کند، همواره بسته نگه داشته و تنها در برخی مواقع آن را باز می کند.

این مسئله ساکنان نوار غزه را وادار به حفر تونل هایی در عمق زمین کرده است که غزه را به مصر مرتبط می کند تا از این تونل ها کالا، مواد غذایی و دارویی مورد نیاز خود را وارد کنند.

رژیم مبارک در سال اخیر با شدت بخشیدن به اقدامات ضد فلسطینی خود، در صدد ایجاد دیواری فولادی در عمق زمین است که محاصره غزه را تشدید می کند.

این در حالی است که نوار غزه هم اکنون از مرزهای هوایی و دریایی نیز به طور کامل تحت محاصره رژیم صهیونیستی قرار دارد.