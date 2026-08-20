  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۵

پروژه ترانشه حاجی‌آباد طی هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد

پروژه ترانشه حاجی‌آباد طی هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد

بندرعباس - معاون استانداری هرمزگان گفت: پروژه تونل یا ترانشه حاجی‌آباد طی یک هفته آینده به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در بازدید از پروژه ترانشه حاجی‌آباد اظهار کرد: این پروژه از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود اما به دلایلی مدتی متوقف شد و از سال ۱۴۰۴ با پیگیری‌های مستمر استاندار هرمزگان و نظارت جدی حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی، روند اجرای آن شتاب فزاینده‌ای گرفت.

وی افزود: همراهی پیمانکار، همکاری دستگاه اجرایی و تزریق منابع مالی از جمله اقداماتی بود که موجب شد عملیات اجرایی این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه اکنون تقریباً کامل است، گفت: با تداوم روند فعلی، عملیات اجرایی پروژه ظرف یک هفته آینده به پایان خواهد رسید و در هفته دولت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

صادقی‌پور ادامه داد: طول این تونل حدود ۲۲۰ متر است و اجرای آن با هدف ارتقای ایمنی حمل‌ونقل و تردد در محورهای جاده‌ای استان هرمزگان انجام شده است.

وی تصریح کرد: با اجرای این پروژه، ریزش سنگ از کوه‌های اطراف مسیر با احداث گالری به‌طور کامل پوشش داده می‌شود و ایمنی تردد در این محدوده افزایش خواهد یافت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از ترانشه حاجی‌آباد نقش مهمی در ارتقای سطح ایمنی و کیفیت مسیر ترانزیتی بندرعباس ـ سیرجان خواهد داشت و زمینه تردد ایمن‌تر وسایل نقلیه در این محور مهم مواصلاتی را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6921809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • GB ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      1 0
      پاسخ
      امروزه بانک ملی کشورها بنابر نیاز دولت تا حدی که تورم را بالا نبرد بنابر اختیازات قانونی دست به چاپ پول می کنند. برای پیش رفت کشور نباید مانعی به اسم کمبود منابع مالی وجود داشته باشد. فلسفه اقتصادی جریان حرکت پول در بازار است که دست به دست شدن هر بار آن پیشرفت شرکت ها را بالا می برد.
    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب میشه
    • جواد قرایی پور IR ۰۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی هم عالیه الان خیلی خطرناک است. تشکر از اداره راه هرمزگان با رسیدگی به جاده هاش.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها