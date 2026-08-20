به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور در بازدید از پروژه ترانشه حاجیآباد اظهار کرد: این پروژه از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود اما به دلایلی مدتی متوقف شد و از سال ۱۴۰۴ با پیگیریهای مستمر استاندار هرمزگان و نظارت جدی حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی، روند اجرای آن شتاب فزایندهای گرفت.
وی افزود: همراهی پیمانکار، همکاری دستگاه اجرایی و تزریق منابع مالی از جمله اقداماتی بود که موجب شد عملیات اجرایی این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه اکنون تقریباً کامل است، گفت: با تداوم روند فعلی، عملیات اجرایی پروژه ظرف یک هفته آینده به پایان خواهد رسید و در هفته دولت مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
صادقیپور ادامه داد: طول این تونل حدود ۲۲۰ متر است و اجرای آن با هدف ارتقای ایمنی حملونقل و تردد در محورهای جادهای استان هرمزگان انجام شده است.
وی تصریح کرد: با اجرای این پروژه، ریزش سنگ از کوههای اطراف مسیر با احداث گالری بهطور کامل پوشش داده میشود و ایمنی تردد در این محدوده افزایش خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از ترانشه حاجیآباد نقش مهمی در ارتقای سطح ایمنی و کیفیت مسیر ترانزیتی بندرعباس ـ سیرجان خواهد داشت و زمینه تردد ایمنتر وسایل نقلیه در این محور مهم مواصلاتی را فراهم میکند.
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