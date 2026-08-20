وزیر خارجه دمشق: قرار نیست ترکیه در سوریه پایگاه نظامی احداث کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت خودخوانده سوریه در گفت‌وگو با پایگاه خبری «آکسیوس» اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای احداث پایگاه ترکیه یا استقرار حضور نظامی دائمی این کشور در فرودگاه ابوالظهور [در استان ادلب در شمال سوریه] وجود ندارد.

وی افزود که گره زدن حمله هوایی اسرائیل به حضور ترکیه در محل هدف قرار گرفته، با شرایط موجود در میدان سازگاری ندارد.

وزیر امور خارجه دولت خودخوانده سوریه همچنین گفت که هیچ تجمع نظامی ترکیه‌ای در این پایگاه وجود نداشته و این محل در واقع تا حد زیادی خالی بوده است.

وی افزود: برای اسرائیل توضیح دادم که ما هیچ همکاری با ترکیه برای احداث و تجمع نظامی در این پایگاه نداشتیم، اما اسرائیل حمله را انجام داد.

الشیبانی گفت: پیش از حمله اسرائیل و پس از آن با دولت ترامپ در تماس بوده تا موضع سوریه را منتقل کند و از تشدید تنش جلوگیری کند.

وی همچنین اعلام کرد: با اسرائیل نیز پیش از این حمله در تماس بوده و توضیح داده که هیچ برنامه‌ای برای حضور دائم ترکیه در ابوالظهور وجود ندارد.

وزیر امور خارجه دولت خودخوانده سوریه در پایان تأکید کرد: هیچ توجیهی برای حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوالظهور وجود ندارد.