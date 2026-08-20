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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

واکنش چین به ادعای ترامپ درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران

واکنش چین به ادعای ترامپ درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به تصمیم آمریکا برای تشدید تحریم‌ها و جنگ اقتصادی علیه ایران اعلام کرد که تشدید تحریم‌ها و فشار کمکی به حل مسئله نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، چین به تازه‌ترین اقدام خصمانه آمریکا علیه ایران و اعلام تشدید جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران از سوی ترامپ واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به تصمیم آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد که تشدید تحریم‌ها و فشار به حل مسئله کمکی نخواهد کرد و کاری از پیش نخواهد برد.

لین جیان در نشست خبری در پکن تأکید کرد: چین از طرف های درگیری می خواهد که مسئولانه رفتار کنند و مسائل را از طریق ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی حل و فصل نمایند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز پنج شنبه در تازه ترین اظهار نظر علیه ایران مدعی شد که ویرانگرترین عملیات اقتصادی علیه ایران را اعلام کرده و این اقدام تاکنون علیه هیچ کشوری اتخاذ نشده است.

وی که تاکنون هیچ یک از طرح هایش برای تسلیم ایران کارساز نبوده است، ادعا کرد: این یک جنگ اقتصادی و انزوایی بی‌سابقه علیه ایران خواهد بود.

ترامپ برای توجیه ناکامی خود در عملیات نظامی و نیز محاصره دریایی ظالمانه علیه ایران مدعی شد که این اقدامات تاریخی، حرکت ایران را فلج خواهد کرد و توانایی این کشور برای گسترش تروریسم در سراسر جهان را از بین خواهد برد.

کد مطلب 6922175

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      5 2
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      قبلی ها هم از این غلط ها زیاد می کردن
      • ایران همدل GB ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
        5 1
        شاید اینجوری بعضی وطن فروش ها به ماهیت کمک خارجی پی ببرند
    • حفظ میهن و امنیت ملت IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      9 4
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      نباید منتظر محکومیت دیگران باشیم ،اگر منتظر باشید که همسایه برای شما غذا بیاورد، شما بدون غذا خواهید ماند،دشمن از هر طریقی شده راه رو بر ما می خواهد ببندد،ما می خواهیم چه کنیم، همه می خواهند ما رو چاقو تکه تکه کنند، ما می خواهیم به اونها چه هدیه بدهیم،آنها(ترامپ و دارو دسته) می گویند ما اجازه نمی دهیم ایران سلاح هسته ای بسازد، الان دیگر ساخت سلاح هسته ای یعنی ایجاد امنیت،شکست و تحقیر ترامپ که می گه من نگذاشتم ایران بمب بسازد،یعنی قاتل آقا و امام شهیدمان را تحقیر کردیم و... مطالبه ما سلاح هسته ای

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