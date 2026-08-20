برنامه آزادکاران ایران در مسابقات جهانی کشتی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از ۲۹ مردادماه تا اول شهریورماه در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، برگزار می‌شود.



برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:



پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه:



ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق



جمعه ۳۰ مردادماه:



ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان روز نخست



شنبه ۳۱ مردادماه:



ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان روز دوم



یکشنبه اول شهریورماه:



ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان فوق