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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۱

برنامه آزادکاران ایران در مسابقات جهانی کشتی مشخص شد

برنامه آزادکاران ایران در مسابقات جهانی کشتی مشخص شد

تیم ملی کشتی آزاد جوانان از امروز در مسابقات جهانی جوانان در اسلواکی به مصاف حریفان خود می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از ۲۹ مردادماه تا اول شهریورماه در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، برگزار می‌شود.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم
ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

جمعه ۳۰ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان روز نخست

شنبه ۳۱ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان روز دوم

یکشنبه اول شهریورماه:

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان فوق

کد مطلب 6922046
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • بهرام IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      1 0
      پاسخ
      باسلام وخداقوت دراین مسابقات اصلا توقعات مردم برآورده نشدو کشتی گیران نشان دادند که تیم ما جزو تیمهای ضعیف دراین مسابقات بود بالاخص آزادکاران در عالم مقایسه با آمریکا وروسیه بماند ژاپن گرجستان و و و خیلی ضعیف عمل کردیم لطفا بررسی دقیق انجام گیرد درمقابل اینهمه هزینه نتیجه اصلا رضایت بخش نبود

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