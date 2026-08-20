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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۵

ترامپ مدعی شروع تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران شد

ترامپ مدعی شروع تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران شد

رئیس جمهوری آمریکا که نتوانسته در زمینه نظامی و اقتصادی در برابر ایران کاری از پیش ببرد، مدعی شد که ویرانگرترین اقدام اقتصادی علیه ایران را کلید زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهار نظر علیه ایران مدعی شد: امروز ویرانگرترین عملیات اقتصادی علیه ایران را اعلام می‌کنم؛ اقدامی که تاکنون علیه هیچ کشوری اتخاذ نشده است.

وی ادعا کرد: این یک جنگ اقتصادی و انزوایی بی‌سابقه علیه ایران خواهد بود.

ترامپ مدعی شد: این روز همانند روز نورماندی در جنگ جهانی دوم، یک عملیات سرنوشت‌ساز اقتصادی خواهد بود.

اشاره ترامپ به عملیات پیاده سازی نظامیان متفقین در ساحل نورماندی در تاریخ ۶ ژوئن ۱۹۴۴ در جنگ جهانی دوم است.

رئیس‌جمهور آمریکا که تاکنون هیچ یک از طرح هایش برای تسلیم ایران کارساز نبوده است، مدعی شد: ما به حمایت همه متحدانمان در کنار آمریکا برای منزوی کردن و شکست دادن تهدید ایران نیاز داریم.

وی مدعی شد: قاچاق نفت ایران، معاملات تهاتری، تبادلات پول نقد، شرکت‌های صرافی، سوابق ثبتی شرکت ها و شرکت‌های صوری باید متوقف شود.

ترامپ اعلام کرد: امروز اعلام می‌کنم: هر کشوری که به مؤسسات مالی، شرکت‌ها یا فرودگاه‌های خود اجازه دهد هرگونه شریان حیاتی برای ایران فراهم کنند، با پیامدهای اقتصادی عظیمی روبه رو خواهد شد.

درحالی که ترامپ خود با نقض عهد بارها مانع از پیشرفت در مذاکرات شده است، مدعی شد: ایرانی‌ها فرصت را استفاده نکردند و ایران اکنون به تار مویی بند است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: هیچ‌کس به ایران فرصتی بزرگ‌تر از فرصتی که ما در اختیارش گذاشتیم، نداده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعاهای روزها و هفته های گذشته اش را تکرار کرد و مدعی شد: نیروی دریایی ایران از بین رفته، نیروی هوایی آن نابود شده، کارخانه‌های نظامی‌اش به آوار تبدیل شده و ارزش پول آن از دست رفته است.

ترامپ در پایان برای توجیه ناکامی اش در عملیات نظامی و نیز محاصره دریایی ظالمانه علیه ایران مدعی شد: این اقدامات تاریخی، حرکت ایران را فلج خواهد کرد و توانایی این کشور برای گسترش تروریسم در سراسر جهان را از بین خواهد برد.

کد مطلب 6921956

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    نظرات

    • IR ۰۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      5 7
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      در تاریخ آینده جهان ترامپ ۸۰ ساله بعنوان خود شیفته ترین ،مال دوست ترین ،جنایتکارترین ،دروغگوترین،احمق ترین ،جاه طلب ترین ،کم سواد ترین وفاسدترین ...فرد تلقی خواهد شد،این در حالی است که دانشگاه‌های کشور آمریکا بهترین کرسی های رشته های علوم انسانی وعلوم سیاسی را دارد اما ببینید چه کسانی بر قدرت اول تکیه زده که فقط در مصاحبه هایش دست ها را باز بسته کردن را بلد است واین خبرنگاران هستند که حرف در دهن او می اندازند .خک تو سر چنین کشور ی با چنین انتخابی برای ریاست جمهوری.
    • IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      3 5
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      یکی از دلایل رفتارهای زیگزاگی ترامپ...ایجاد شک تردید و جلوگیری از واکنش بازدارنده نظامی ایرانست... اگر ایران قصد برداشتن سایه جنگ را دارد...باید قاطعانه نیروگاه‌های برق..و نقاط حیاتی اقتصادی شیوخ خلیج فارس را نابودکند.. تاخیر مهلک و جبران ناپذیر است.
      • ایران همدل IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
        1 3
        ایران الان باید مبدا تمام حملات به کشور را نابود کند و بی محابا بجنگد .ترامپ هم الان جسد متعفن هست
      • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
        0 3
        نه عزیز، همین سیاست درست هست! الان ناتو به سردمداری آمریکا شکست نظامی رو قبول کرد و دوباره برگشت سراغ تحریم هایی که 50 سال هست کار به جایی نبردند، فقط برای پنهان کردن شکست فاجعه بار نظامی! نگران نباش، اگر لازم باشد، مثل زدن یکی از نیروگاه ها و آب شیرین کن های کویت، زده خواهد شد، تا حساب کار دست بقیه بیاد! الان کشور وارد فاز بعدی شده و حملات پیشگیرانه مثل اردن انجام می دهد!
    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      0 3
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      تنها راه پیروزی تهاجم و حمله است. شجاعت راه نجات و ترس و تردید راه شکست است.

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