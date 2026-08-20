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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

دفاع از کشور و معیشت مردم اولویت دولت است

دفاع از کشور و معیشت مردم اولویت دولت است

زنجان- مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت گفت: دفاع از کشور در برابر تهاجم دشمن و توجه به معیشت مردم، از اولویت‌های اصلی دولت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی عماد، در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به جایگاه روحانیت در جامعه اظهار کرد: ابتنای امور بر خردمندی، عقلانیت و اعتدال، ضرورتی اساسی در اداره امور کشور و جامعه به شمار می‌رود و به فضل الهی، فضلای روحانیت درک روشن و دقیقی از امور دارند و می‌توانند در مسیر تقویت عقلانیت و اعتدال و حل مسائل جامعه نقش‌آفرینی کنند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با اشاره به شخصیت رهبر شهید، ایشان را اسوه عقلانیت دانست و گفت: رهبر شهید با خردمندی، هوشمندی و سعه‌صدر، امور را مدیریت می‌کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عماد خاطرنشان کرد: ارزش وجودی رهبر شهید برای نسل‌های بعدی بیشتر آشکار خواهد شد و ابعاد شخصیت و نقش ایشان در آینده بهتر شناخته می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور با اخلاص و تلاش پیگیر، امور کشور را دنبال می‌کند و در شرایط کنونی، دفاع از کشور در برابر تهاجم دشمن و تأمین و بهبود معیشت مردم را در اولویت قرار داده است.

ائمه جمعه ظرفیت مؤثری برای کمک به حل مسائل شهرستان‌ها هستند

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز در این جلسه استفاده از ظرفیت ائمه جمعه برای شناسایی، پیگیری و حل مسائل شهرستان‌ها تأکید کرد.

حجت الاسلام سید مصطفی حسینی با اشاره به برگزاری جلسات ائمه جمعه استان و دیدارهای انجام‌شده در شهرستان‌ها، اظهار کرد: در جریان این دیدارها و جلسات با فرمانداران و شوراهای اداری، مسائل و مطالبات مختلفی مطرح شده که نیازمند پیگیری و هماهنگی بیشتر است.

حجت‌الاسلام حسینی پیشنهاد کرد: در کنار جلسات عمومی ائمه جمعه، جلسات اختصاصی با حضور امام جمعه، فرماندار و مسئولان مرتبط هر شهرستان برگزار شود تا مسائل و اولویت‌های هر شهرستان به‌صورت مشخص مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

وی با تأکید بر ظرفیت اجتماعی ائمه جمعه افزود: هرچند نهاد امامت جمعه مسئولیت مستقیم اجرایی ندارد، اما می‌تواند در اقناع و همراه‌سازی مردم و کمک به مسئولان اجرایی نقش مؤثری داشته باشد؛ به‌ویژه اینکه ائمه جمعه به دلیل ثبات حضور در شهرستان‌ها، ارتباط مستمر و عمیقی با مردم و مجموعه حاکمیتی دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان خاطرنشان کرد: این ثبات حضور، ارتباطات مردمی و شناخت مسائل محلی، ظرفیت ارزشمندی است که می‌توان از آن برای اولویت‌بندی و پیگیری مسائل شهرستان‌ها استفاده کرد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز گفت: در موضوعات فرهنگی، مجموعه‌های مختلفی مسئولیت دارند و گاهی تعدد متولیان موجب می‌شود مسئولیت اصلی و مشخصی برای پیگیری یک موضوع وجود نداشته باشد.

وی بر ضرورت هم‌افزایی و تقسیم کار میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: باید مجموعه‌های مختلف و ظرفیت‌های موجود به‌گونه‌ای در کنار یکدیگر قرار گیرند که ضمن مشخص بودن متولی اصلی، از موازی‌کاری و هدررفت منابع جلوگیری شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بومی استان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: بسیاری از موضوعات و برنامه‌ها در سطح استان و شهرستان‌ها قابل مدیریت و پیگیری است و نباید همه مسائل را به تصمیمات و ظرفیت‌های مرکز کشور مرتبط دانست.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: برگزاری مناسب مناسبت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در استان، آثار معنوی، فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد و می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان، برای ارتقای کیفیت این برنامه‌ها و تقویت آثار آنها اقدام کرد.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق نقش و ظرفیت مجموعه‌های مختلف گفت: تلاش می‌کنیم با احصای ظرفیت‌ها و وظایف دستگاه‌ها، بسته‌ای عملیاتی برای استفاده بهتر از ظرفیت روحانیت و نهاد امامت در حل مسائل استان تهیه شود تا در صورت اجرای موفق در مرکز استان، بتوان از این الگو در سایر شهرستان‌ها نیز بهره گرفت.

کد مطلب 6922301

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