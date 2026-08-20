تجلیل جشنواره بوسان از اسطوره فقید سینمای کره‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان (BIFF) برنامه ویژه‌ای برای بزرگداشت اسطوره فقید سینمای کره، آن سونگ کی، تدارک دیده و در همین حال بخش بازار جشنواره، تایلند را به عنوان اولین همکار مشترک جشنواره معرفی کرد.

در حالی که این بازیگر محبوب سینمای کره اوایل سال ۲۰۲۶ درگذشت، برنامه «آن سال‌های زیبا، آن سونگ کی» به عنوان پایانی باشکوه برای ادای احترام به وی در جشنواره تدارک دیده شده است. این شش فیلم که توسط خودِ «آن» قبل از درگذشتش انتخاب شده‌اند و بر اوج دوران حرفه‌ای او در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تمرکز دارند، شامل «یک روز خوب و بادی» (۱۹۸۰)، «شکار نهنگ» (۱۹۸۴)، «چیل-سو و مان-سو» (۱۹۸۸)، «گاگمن» (۱۹۸۹)، «نشان سفید» (۱۹۹۲) و «جشنواره» (۱۹۹۶) هستند.

نمایش هر فیلم با حضور یک مهمان و همکاران قدیمی این بازیگر، از جمله کارگردانان لی جانگ-هو، بائه چانگ-هو و چونگ جی‌یونگ، همراه بازیگران کیم بو-یئون و بائه جونگ-اوک صورت می‌گیرد.

جشنواره فیلم بوسان همچنین مجموعه مقاله‌ای درباره حرفه و میراث «آن» را در قالب یک کتاب منتشر خواهد کرد.

دوران حرفه‌ای «آن» بر پرده سینما تقریباً دربرگیرنده ۷ دهه است؛ از اولین حضورش در سال ۱۹۵۷ به عنوان بازیگر کودک تا سال‌های بعد به عنوان سفیر حسن نیت یونیسف و عضو قدیمی کمیته جشنواره بوسان.

در بخش دیگری از جشنواره، یعنی بازار محتوا و فیلم آسیا (ACFM) برنامه از امسال «کشور افتخار» راه‌اندازی شده تا بالاترین سطح همکاری با کشور منتخب در قالب آن صورت بگیرد. تایلند به عنوان اولین دریافت‌کننده این عنوان و برای سال ۲۰۲۶ معرفی شده است.

این انتخاب برمبنای سابقه طولانی روابط بین بازار ۲ کشور، از جمله فیلم «پلوی» که سال ۲۰۰۶ توسط پن-اک راتاناروانگ کارگردان تایلندی با حمایت بوسان ساخته شد، و «شهر شگفت‌انگیز» آدیتیا آسارات که سال ۲۰۰۷ جایزه جریان‌های جدید را در جشنواره دریافت کرد، انجام شده است. فیلمبرداری بیش از ۵۴۰ فیلم و سریال خارجی سال گذشته در تایلند انجام شده که بخشی از آنها از تخفیف نقدی تا سقف ۳۰ درصد برخوردار شدند.

چوکیات ساکویراکول، رئیس انجمن کارگردانان فیلم تایلند، گفت: این همکاری درهای جدیدی را برای فیلم‌ها و محتوای تایلندی برای دسترسی به مخاطبان بین‌المللی بیشتر باز می‌کند و موجب تقویت همکاری بین تایلند، کره جنوبی و شرکای جهانی می‌شود.

سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان از ۶ تا ۱۵ اکتبر (۱۴ تا ۲۳ مهر) و بیست و یکمین بازار محتوا و فیلم آسیا از ۱۰ تا ۱۳ اکتبر (۱۸ تا ۲۱ مهر) برگزار می‌شود.