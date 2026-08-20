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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

ملی‌پوش ژیمناستیک ایران سهمیه جهانی گرفت

ملی‌پوش ژیمناستیک ایران سهمیه جهانی گرفت

فدراسیون جهانی ژیمناستیک اعلام کرد: هومن جعفری، ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران، به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام فدراسیون جهانی ژیمناستیک، هومن جعفری، ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران، به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت.

جعفری که در رقابت‌های قهرمانی آسیا در ۶وسیله به میدان رفت، بهترین عملکرد را در میان ملی‌پوشان ایران به ثبت رساند و سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در هر ۶ وسیله به این ژیمناست کشورمان اختصاص یافت.

این سهمیه در شرایطی به ژیمناست ایران رسید که ملی‌پوشان کشورمان به دلیل وقوع جنگ، امکان حضور در کاپ‌های جهانی که از مسابقات اصلی کسب سهمیه قهرمانی جهان در بخش تک‌وسیله محسوب می‌شدند را پیدا نکردند.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی ژیمناستیک، مسابقات هنری قهرمانی جهان از ۲۵ مهر ماه سال جاری در هلند آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6922307
سیده فرزانه شریفی

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