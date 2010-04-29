به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش نوروزبانان بی نوروز در جمع خبرنگاران افزود: امروزه سفر یک نیاز بشر است و درعصر دود و ماشین سفر برای کاهش استرس بسیار مفید و لازم است.

استاندار خراسان رضوی گفت: سفر چه برای سیاحت، تجارت، درمان و یا زیارت باشد هم برای خود مسافر مفید است هم برای شهر و کشور هدف سازنده و مفید است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استان خراسان رضوی و مشهد مانند سایر مناطق کشور فقط در ایام خاص مسافر و زائر ندارد و در تمامی ایام سال از همه مناطق کشور و دنیا زائر به مشهد سفر می کند، ستاد دائمی تسهیلات سفر در خراسان رضوی راه اندازی می شود.

صلاحی بیان کرد: در آموزه های دینی و احادیث ائمه معصومین نیز بر اهمیت سفر تاکید فراوانی شده که برای کسب تجربه و برطرف کردن غم و غصه ها بسیار لازم و ضروری است.

وی گفت: در نوروز امسال همه دستگاه ها به طور جدی برای آسایش زائران نوروزی کار کردند به طوری که امسال در مقایسه با سال های گذشته چه درحوزه خدمات شهری، چه در حوزه حمل و نقل و چه در حوزه اسکان و خدمات رفاهی نوروز تفاوتهای چشم گیری داشته است و شهر مشهد امسال با آمادگی کامل به استقبال مسافران نوروز رفته بود.

موسوی رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کشور نیز در این دیدار از افزایش 20 درصد سفر در نوروز امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: برای بحث ماندگاری زائر در مشهد باید برنامه ریزی شود.

وی گفت: با توجه به وجود 300 میلیون شیعه در دنیا و انتخاب خراسان رضوی به عنون پایلوت گردشگری مذهبی باید نسبت به جذب شیعیان به خراسان رضوی اقدام ویژه ای صورت پذیرد.

محسن لشکری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز در این دیدار از اقدامات این اداره کل در حوزه استقبال از مسافران نوروزی گزارشی ارائه کرد و گفت: خدمت در مشهد مقدس و به زائران علی بن موسی الرضا(ع) توفیقی است که خداوند به مسئولان این استان عنایت کرده است.