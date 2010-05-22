فرماندار تهران مدیرعامل دخانیات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل و رئیس جدید هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران در مراسمی با حضور وزیر صنایع و معادن معرفی شد .

در مراسمی که عصر شنبه در وزارت صنایع و معادن برگزار شد، حسین طلا به عنوان مدیرعامل و رئیس جدید هیات مدیره شرکت دخانیات ایران معرفی و از خدمات و تلاش های آقای سید محمود ابطحی قدردانی شد.

در ابتدای این مراسم، ابطحی گزارشی از فعالیتهای شرکت دخانیات در بخش تولید، فروش و صادرات و همچنین مقابله با قاچاق سیگار در دوران مدیریت خود ارائه کرد.

محرابیان نیز با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در دوران مدیریت آقای ابطحی ، از آقای طلا به عنوان مدیری توانمند و جوان و مکتبی یاد کرد.

وزیر صنایع و معادن با تاکید بر اینکه رشد تولید در دخانیات نباید منتج به افزایش مصرف شود، رشد تولید به منظورجایگزینی واردات وافزایش صادرات را در شرکت دخانیات خواستار شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در قاچاق سیگار امنیت اقتصادی و سلامت مردم دچار مشکل می شود، با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای مقابله با قاچاق سیگار گفت: برای مقابله با این پدیده باید به دنبال برند سازی داخلی و همچنین صادرات سیگار به جای محصول خارجی در کشورهای همسایه باشیم.

وزیر صنایع و معادن توجه به حل مشکلات رفاهی و معیشتی کارگران شرکت دخانیات و همچنین تبدیل وضعیت قرارداهای آنها را خواستار شد.