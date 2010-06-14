به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه چهارجلدی "ره‌توشه راهیان نور" متون علمی ـ آموزشی ویژه مبلغان است که در چهار بخش ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پرسمان جوانان و نوجوانان با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی تهیه و تألیف شده است.

این مجموعه در راستای طرح تقویت و تجهیز کتابخانه‌های تحت پوشش سازمان و تغذیه فکری مبلغین و مبلغات در کتابخانه‌های شبستان سراسر کشور (روستایی و تخصصی حوزه دین) توزیع می‌شود.

ره توشه راهیان نور ویژه تابستان است و به چگونه فرهنگی کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوان توسط مبلغان می‌پردازد.