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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۳۲

"ره‌توشه راهیان نور" منتشر می‌شود

مجموعه چهارجلدی "ر‌ه‌توشه راهیان نور" به زودی توسط دفتر تهیه و تألیف متون و نشریات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در کتابخانه‌های شبستان سراسر کشور توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه چهارجلدی "ره‌توشه راهیان نور" متون علمی ـ آموزشی ویژه مبلغان است که در چهار بخش ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پرسمان جوانان و نوجوانان با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی تهیه و تألیف شده است.

این مجموعه در راستای طرح تقویت و تجهیز کتابخانه‌های تحت پوشش سازمان و تغذیه فکری مبلغین و مبلغات در کتابخانه‌های شبستان سراسر کشور (روستایی و تخصصی حوزه دین) توزیع می‌شود.

ره توشه راهیان نور ویژه تابستان است و به چگونه فرهنگی کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوان توسط مبلغان می‌پردازد.

کد مطلب 1100615

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