تارتار: پرسپولیس باید برای مسابقه بعدی آماده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاتار در نشست خبری پس از دیدار نساجی مازندران و پرسپولیس اظهار کرد: با توجه به نتیجه هفته گذشته و نتایجی که روز گذشته رقم خورد، امتیازاتی را از دست داده بودیم و همین مسئله تا حدودی روی شرایط روحی بازیکنان تأثیر گذاشت و باعث شد بازی را با استرس شروع کنیم.

وی افزود: پرسپولیس روی ضربات ایستگاهی برنامه داشت و در دقایق ابتدایی فشار زیادی به ما وارد کرد، اما پس از عبور از این مرحله، تیم ما به شرایط مسابقه مسلط شد و توانست جریان بازی را در اختیار بگیرد.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به روند مسابقه در نیمه دوم تصریح کرد: در ادامه موفق شدیم گل زیبایی به ثمر برسانیم که باعث بازگشت اعتمادبه‌نفس به بازیکنان شد. پس از گل، شرایط بهتری پیدا کردیم و توانستیم بازی را کنترل کنیم و موقعیت‌های دیگری نیز ایجاد کنیم، اما در نهایت حاصل کار ما در این مسابقه تنها یک گل بود.

وی با اشاره به شرایط روحی بازیکنانش پیش از دیدار مقابل پرسپولیس گفت: نتایج هفته گذشته و اتفاقات روزهای اخیر باعث شد بازیکنان مسابقه را با استرس آغاز کنند، اما در ادامه توانستیم بر جریان بازی مسلط شویم.

تاتار در پایان با تأکید بر ضرورت عبور از این مسابقه خاطرنشان کرد: باید این دیدار را فراموش کنیم و با تمرکز بیشتر خود را برای مسابقه بعدی آماده کنیم.