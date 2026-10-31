محمد نخودی مقتدرانه فینالیست شد؛ شانس یک طلا برای کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی کشتی آزاد در اوزان ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم، محمد نخودی ملی‌پوش وزن ۷۹ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف جبرائیل جبرئیل گادژیف از آذربایجان آذربایجان رفت که این مسابقه با نتیجه ۹ بر ۵ به سود نخودی به پایان رسید و راهی فینال شد.

نخودی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۲ بر ۲ آلان آمیروف از لتونی را مغلوب کرد. نخودی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ محمدحبیب کادزیماگومدوف دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس را شکست داد.