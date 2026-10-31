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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

کشتی آزاد جهان - قزاقستان

محمد نخودی مقتدرانه فینالیست شد؛ شانس یک طلا برای کشتی آزاد

محمد نخودی مقتدرانه فینالیست شد؛ شانس یک طلا برای کشتی آزاد

محمد نخودی آزادکار وزن ۷۹ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی کشتی با شکست حریف آذربایجانی خود راهی فینال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی کشتی آزاد در اوزان ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم، محمد نخودی ملی‌پوش وزن ۷۹ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف جبرائیل جبرئیل گادژیف از آذربایجان آذربایجان رفت که این مسابقه با نتیجه ۹ بر ۵ به سود نخودی به پایان رسید و راهی فینال شد.

نخودی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۲ بر ۲ آلان آمیروف از لتونی را مغلوب کرد. نخودی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ محمدحبیب کادزیماگومدوف دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس را شکست داد.

کد مطلب 6995324
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      دمش گرم خوب کشتی گرفت مخصوصا کشتی سوم بود فکر کنم خوب مقاومت‌ کرد واز امتیاز ات خودش خوب مراقبت‌ کرد حریف خیلی قوی بود ‌ولی نخودی خوب وحسابشده گرفت طرف را سروگردنش گرفت نذاشت رها بشه وحمله کنه دمت گرم نخودی .عموزاده اگر دفاع نمی‌کرد حمله می‌کرد برنده‌ میشد همه اش فرار کرد اشتباه کرد

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