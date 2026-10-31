شکار هفتمین مدال با نتایج قدرتمندانه؛ امیرحسین زارع به مدال طلا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان، امیرحسین زارع در دیدار فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم مقابل عبدالله قربانوف از روسیه با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و مدال طلای مسابقات جهانی را از آن خود کرد.

زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر جاسپوران سینگ از هند را شکست داد. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد آرون جانسون از جامائیکا گذشت و در نیمه‌نهایی با نتیجه مشابه، وایت هندریکسون از آمریکا را مغلوب کرد تا به دیدار فینال راه یابد.

نکته جالب در مورد امیرحسین زارع این است که او در این مسابقات همه حریفانش را با ۱۰ امتیاز اختلاف شکست داد و حتی یک امتیاز هم به حریفان نداد تا عملکردی درخشان را رقم بزند و به مدال طلا برسد.