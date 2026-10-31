به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر ساعت ۵۰ دقیقه بامداد یکشنبه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در مناطق اطراف بردخون احساس شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده‌باش پایگاه‌های امداد و نجات این جمعیت در پی وقوع زمین‌لرزه خبر داد.

احسان ایزدپناه اظهار کرد: در پی وقوع زمین‌لرزه، نیروهای امدادی هلال‌احمر استان برای ارزیابی شرایط و پاسخ‌گویی به حوادث احتمالی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

تاکنون اطلاعات بیشتری درباره خسارات احتمالی این زمین‌لرزه گزارش نشده است.