  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۳

امیرعلی اعلایی دبیر آکادمی فیلم کوتاه ایران شد

امیرعلی اعلایی طی حکمی ازسوی هیات موسس آکادمی و هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران دبیرآکادمی فیلم کوتاه ایران ( ایسفا ) شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی انجمن فیلم کوتاه ایران(ایسفا)، اعلایی عضو هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران و یکی از اعضای هیات موسس آکادمی است. وی فیلمهای کوتاه داستانی و مستند؛" زمان"، " گوینده"، " در اتاقی بسته"ٰ  "سفر به سحر"، " روز هفتم و سفر" را در کارنامه دارد.

 اعلایی بیش 50 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند را تصویربرداری، صداگذاری و صدابرداری کرده است، وی در برگزاری اولین همایش فیلمسازان انجمن سینمای جوانان ایران 1387به عنوان مدرس نیز حضور داشته است.

  آکادمی ایسفا برای عضوگیری اعضای ثابت خود در سال 89 جهت داوری دومین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران در خانه سینما از کلیه اعضای انجمن فیلم کوتاه دعوت بعمل می آورد تا از تاریخ 20  لغایت  30 تیرماه به دفتر انجمن فیلم کوتاه ایران مراجعه و فرم درخواست عضویت را پر نمایند.

کد مطلب 1114015

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها