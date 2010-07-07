امیرعلی اعلایی دبیر آکادمی فیلم کوتاه ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی انجمن فیلم کوتاه ایران(ایسفا)، اعلایی عضو هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران و یکی از اعضای هیات موسس آکادمی است. وی فیلمهای کوتاه داستانی و مستند؛" زمان"، " گوینده"، " در اتاقی بسته"ٰ "سفر به سحر"، " روز هفتم و سفر" را در کارنامه دارد.

اعلایی بیش 50 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند را تصویربرداری، صداگذاری و صدابرداری کرده است، وی در برگزاری اولین همایش فیلمسازان انجمن سینمای جوانان ایران 1387به عنوان مدرس نیز حضور داشته است.

آکادمی ایسفا برای عضوگیری اعضای ثابت خود در سال 89 جهت داوری دومین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران در خانه سینما از کلیه اعضای انجمن فیلم کوتاه دعوت بعمل می آورد تا از تاریخ 20 لغایت 30 تیرماه به دفتر انجمن فیلم کوتاه ایران مراجعه و فرم درخواست عضویت را پر نمایند.