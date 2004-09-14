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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۰:۵۶

در پي اعلام درخواست پنتاگون از گنگره عنوان شد:

رژيم صهيونيستي از واشنگتن خواست هزينه ساخت پايگاههاي نظامي اين رژيم را در سرزمين هاي اشغالي تامين كند

طبق درخواستي كه پنتاگون روز گذشته در اختيار كنگره آمريكا قرار داد، رژيم صهيونيستي از آمريكا خواست هزينه ساخت سه پايگاه نظامي براي استقرار نيروهاي اين رژيم كه از كرانه باختري رود اردن خارج مي شوند، را تامين كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، هزينه اين پروژه كه ساخت دوپايگاه براي تمرينات آموزشي نيروهاي پياده و مركز لجستيكي لشگر زره پوش اسراييل را هم شامل مي شود، 350 ميليون دلار برآورد  شده است.

مركزهمكاري امنيتي ودفاعي وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون ) دربيانيه اي اعلام كرد: اين پايگاها با همكاري دولت آمريكا ساخته خواهد شد چرا كه واشنگتن درچارچوب قرارداد "واي ريور" كه در 23 اكتبر 1998 امضا شد، به اسراييل قول ساخت اين پايگاهها را داده بود.

براساس اين قرارداد، نيروهاي اسراييلي بايد درچندين مرحله از 13 درصد اراضي كرانه باختري رود اردن عقب نشيني كنند اما از سال 1999 تاكنون هيچ گونه عقب نشيني صورت نگرفته است  .

اين درحالي است كه وزارت دفاع و وزارت خارجه آمريكا هيچ گونه توضيحي ندادند كه چرا براي ساخت اين سه پايگاه به توافقنامه "واي ريور" استناد شده است.

با اين وجود مركزهمكاري امنيتي پنتاگون دربيانيه خود اعلام كرد: اجراي قرارداد " واي ريور" مستلزم اين است كه براي نيروهاي اسراييل و يگانهاي آنها به هنگام خروج از اراضي اشغالي دركرانه باختري رود اردن اردن پايگاههاي جديد ساخته شود.

دراين بيانيه آمده است: عمليات جزيي عقب نشيني از كرانه باختري اسراييل درتوازن نظامي منطقه خللي وارد نمي كند.

کد مطلب 111684

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