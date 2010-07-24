  1. سیاست
  2. سایر
۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۵۰

در دیدار وزرای خارجه مطرح شد؛

تاکید ایران و ترکمنستان بر پیگیری خلع سلاح جهانی

تاکید ایران و ترکمنستان بر پیگیری خلع سلاح جهانی

وزرای امور خارجه ایران و ترکمنستان ضمن بررسی آخرین راهکار های توسعه همه جانبه مناسبات دوجانبه بر پیگیری تصمیمات دو اجلاس خلع سلاح تهران و عشق آباد تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید مردوف وزیرامورخارجه ترکمنستان که در تهران به سر می برد روز شنبه با منوچهر متکی وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار ضمن مرور مناسبات دو کشور در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، همکاریهای اقتصادی از جمله در زمینه انرژی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

وزرای خارجه ایران و ترکمنستان در ارتباط با تحولات منطقه ای و بین المللی، برگزاری کنفرانس بین المللی خلع سلاح در تهران و اجلاس خلع سلاح حوزه خزر در عشق آباد را مورد توجه قرار داده و بر ضرورت پیگیری تصمیمات متخذه در این دو اجلاس تاکید کردند.

رشید مردوف در این دیدار ضمن تقدیم درودهای گرم رئیس جمهور ترکمنستان به متکی اظهار داشت: از حضور فعالانه و موثر جنابعالی در اجلاس اخیر خلع سلاح در عشق آباد تقدیر می کنیم و امیدواریم دو کشور در عرصه سیاست بین المللی از یکدیگر حمایت کنند.

در این دیدار نحوه پیشرفت اجرای توافقات دو کشور در چارچوب کمیسیون همکاریهای اقتصادی و راههای تسریع عملیاتی شدن آنها مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1122537

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها