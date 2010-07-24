تاکید ایران و ترکمنستان بر پیگیری خلع سلاح جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید مردوف وزیرامورخارجه ترکمنستان که در تهران به سر می برد روز شنبه با منوچهر متکی وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار ضمن مرور مناسبات دو کشور در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، همکاریهای اقتصادی از جمله در زمینه انرژی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

وزرای خارجه ایران و ترکمنستان در ارتباط با تحولات منطقه ای و بین المللی، برگزاری کنفرانس بین المللی خلع سلاح در تهران و اجلاس خلع سلاح حوزه خزر در عشق آباد را مورد توجه قرار داده و بر ضرورت پیگیری تصمیمات متخذه در این دو اجلاس تاکید کردند.

رشید مردوف در این دیدار ضمن تقدیم درودهای گرم رئیس جمهور ترکمنستان به متکی اظهار داشت: از حضور فعالانه و موثر جنابعالی در اجلاس اخیر خلع سلاح در عشق آباد تقدیر می کنیم و امیدواریم دو کشور در عرصه سیاست بین المللی از یکدیگر حمایت کنند.

در این دیدار نحوه پیشرفت اجرای توافقات دو کشور در چارچوب کمیسیون همکاریهای اقتصادی و راههای تسریع عملیاتی شدن آنها مورد بررسی قرار گرفت.