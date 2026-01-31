به گزارش خبرنگار مهر،محمد اله بخش صبح شنبه در بازدید از مزارع پرورش ماهی مشگین شهر اظهار کرد: در راستای نظارت بر روند فعالیت‌های حوزه آبزی‌پروری و بررسی میدانی چالش‌های پیش روی فعالان این صنعت، بازدید مشترکی با حضور نماینده مردم شریف شهرستان مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی انجام دادیم.

وی با اشاره به پتانسیل بالای شهرستان مشگین‌شهر در زمینه آبزی‌پروری، بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد.

اله بخش ضمن بازدید دقیق از بخش‌های مختلف مزارع گفت: توسعه مزارع پرورش ماهی یکی از اولویت‌های اصلی اداره کل شیلات استان است. شهرستان مشگین‌شهر به واسطه برخورداری از پتانسیل‌های طبیعی منحصر به فرد، نقشی حیاتی در تأمین نیازهای زنجیره شیلات استان ایفا می‌کند.

مدیر کل شیلات اردبیل ادامه داد: رویکرد ما توسعه همزمان است؛ همزمان با بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت مزارع فعلی، باید در جهت ایجاد مزارع حد واسط با رویکرد استفاده بهینه از ظرفیت‌های مجموعه به واسطه برخورداری از تجهیزات نوین آبزی پروری منابع نیز گام برداریم.

وی در پایان بر عزم این اداره کل برای تسهیل امور تأکید کرد و گفت: ما متعهد به پیگیری جدی تمامی مشکلات احصا شده در این بازدید هستیم. با هماهنگی‌های لازم و همکاری تنگاتنگ با سایر نهادهای ذی‌ربط، تلاش خواهیم کرد تا با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و رفع به موقع موانع، شاهد رونق و توسعه پایدار صنعت شیلات در شهرستان مشگین‌شهر باشیم.