نزار عبدالقادر درگفتگو با مهر: اشتباهات بزرگ اسرائیل در جنگ 33 روزه

"نزار عبدالقادر" در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که پیامدهای جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان را چگونه ارزیابی می کنید؟ اظهار داشت: جنگ 33 روزه عواقب بزرگی برای رژیم اسرائیل داشته که در درجه اول عواقب سیاسی آن به سقوط کابینه اولمرت منجر شد. همچنین در درجه دوم ناکامی حزب کادیما در انتخابات پس از این جنگ را درپی داشت.

این جنگ از لحاظ نظامی پیامدهای بدی برای رژیم اسرائیل داشت. در واقع این جنگ موجبات خاموشی ستاره ژنرال " دان حالوتس" را به وجود آورد و در نهایت به عدم تداوم حضورش در مقام فرماندهی ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی منجر شد. همچنین جنگ 33 روزه پیامدی مهم در برداشت که اصولا در جنگ های این چنینی رخ نمی دهد. در این جنگ فرمانده منطقه شمالی ارتش رژیم صهیونیستی برکنار شد و برکناری وی در مسئله جاسوسی رژیم صهیونیستی نیز تاثیرگذار بود.

این کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک که اخیرا کتاب "وطن بدون مرز" را به رشته تحریر درآورده، در ادامه افزود: جنگ جولای 2006 بر روی روحیات نظامیان و وجهه بین المللی و داخلی ارتش اسرائیل نیز تاثیرگذار بود.

بر این اساس، در پی جنگ 33 روزه ادعایی که درباره شکست ناپذیری ارتش اسرائیل وجود داشت، از بین رفت. از سوی دیگر می توان گفت اشتباه بزرگی که سران سیاسی و نظامی اسرائیل مرتکب شدند این بود که آنان در انتخاب گزینه درگیری نظامی اشتباه کردند، برخی از آنان معتقد بودند جنگ تداوم همان سیاست اما با ابزارهایی دیگر است که این ایده کاملا شکست خورد.



این سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان در ادامه افزود: در نهایت پیامدهای جنگ 33 روزه موجب شد اسرائیل در نظرات خود درباره جنگ و فرماندهی نظامی اش بازنگری کاملی داشته باشد.

موضوع مهم دیگر این است که رژیم اسرائیل در نوع جنگی که در سال 2006 آن را آغاز کرد دچار اشتباه شد. آنان فکر می کنند که در یک جنگ منظم در برابر یک ارتش کلاسیک قرار گرفته اند. اما آنها نمی دانستند که وارد جنگی نامنظم شده اند که فناوری ها و کاربردهای متفاوتی در نحوه فعالیت ارتش نیاز دارد. بر این اساس اسرائیل در این جنگ با وجود استفاده مفرط از قدرت آتشباری دریایی، زمینی و هوایی و نیروهای گسترده زرهی که در سه جنگ قبلی با اعراب از آنها استفاده کرده بود، پیروزی به دست نیاورد و شکست خورد.

نزار عبدالقادر در ادامه تاکید کرد: بر این اساس رژیم صهیونیستی یک بازنگری کلی را در ارتش خود در نظر گرفت، اما همچنان زود است که بگوییم اسرائیل در جنگ های نامنظم به تجربه دست یافته است.

رژیم اسرائیل جنگ های خود را بر اساس قدرت بازدارندگی انجام می دهد، البته بر این قدرت بازدارندگی پس از جنگ 33 روزه شک و تردیدهای فراوانی وارد آمده است. از سوی دیگر در صورتی که اسرائیل مجبور به جنگی دیگر شود، بار دیگر از بمباران و قدرت آتشباری بالا و ویران کننده استفاده خواهد کرد. این مسئله عواقبی هم در سطح بین المللی در پی خواهد داشت.

همانطور که دیدیم در جنگ 22 روزه اسرائیل علیه نوار غزه چه جبهه بین المللی گسترده ای علیه تل آویو شکل گرفت که در نهایت به گزارش گلدستون منجر شد، این مسئله در نهایت با محکومیت اسرائیل در سازمان ملل خاتمه یافت.

وی افزود: باید این مسئله را در نظر داشت که اگر سران اسرائیل بخواهند قدرت بازدارندگی خود را بازیابند شاید دوباره به جنگی ویران کننده همچون غزه روی بیاورند، اما این مسئله نیز پیامدهای خود را در سطح سیاسی و بین المللی خواهد داشت.

البته اخیرا خبری را مبنی بر این مسئله شنیدیم که رژیم صهیونیستی در طرحی در صدد کاهش استفاده از تسلیحات کشنده جنگی همچون بمب های فسفری برآمده است، تسلیحاتی که در جنگ غزه (اواخر 2008) مورد استفاده قرار گرفت. این خود نشان دهنده موضوع جدیدی است که نشان می دهد اسرائیل تحت فشارهای بین المللی در زمینه تسلیحات و زرادخانه نظامی خود قرار گرفته است.

این کارشناس لبنانی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع بازداشت جاسوس های مخابراتی در لبنان را با تلاش رژیم صهیونیستی برای سیطره بر لبنان مرتبط می دانید؟ اظهار داشت: در مسئله جاسوسی، رژیم صهیونیستی روی دو مسئله تکیه داشته است نخست جاسوسی از سران مقاومت و میزان تجهیزات نظامی آن و دوم اینکه آنها در صدد این هستند بانک اطلاعاتی اهدافشان را در زمینه تاسیسات زیربنایی لبنان تکمیل کنند چه آنکه وعده می دهند جنگ آینده علیه لبنان تنها علیه مقاومت نیست و برعلیه دولت، ملت و کل کشور خواهد بود.

از سوی دیگر تلاش های اخیر رژیم اسرائیل در زمینه جاسوسی نشان می دهد که آنها فکر کردند می توانند از تنش های میان گروه های سیاسی لبنان برای راه اندازی یک جنگ جاسوسی جدید استفاده کنند.

همچنین آنها معتقد بودند دستگاه امنیتی لبنان در حالت ناآماده ای به سر می برد که توانایی کشف شبکه های جاسوسی را ندارد. اما من معتقدم رژیم اسرائیل در این مسئله استفاده نیروهای امنیتی لبنان از تجهیزات جدید الکترونیکی را نادیده گرفت. در این مسئله هم رژیم اسرائیل به یک بازنگری کلی نیاز دارد، تا در پی آن شبکه های جاسوسی اش را در لبنان بازسازی کند.

من معتقدم که لبنان و یا هر کشور دیگری در منطقه نمی تواند هر قدر که تجهیزاتش پیشرفته باشد بیش از 50 درصد با توان جاسوسی اسرائیل مقابله کند و ما اگر بتوانیم 50 درصد از توان جاسوسی اسرائیل بکاهیم توانسته ایم بهترین کشور در این زمینه در خاورمیانه باشیم.