مرتضی تمدن در گفتگو با مهر با اشاره وجود برخی از زمین خواریها در برخی از مناطق حاشیه شهر تهران، گفت: حدود یک ماه است که زمین ‌خواران در مناطقی از لواسان و برخی از حاشیه‌های تهران به اراضی ملی، دولتی و برخی اراضی که کاربری عمومی دارند، دست‌اندازی می‌کنند.

استاندار تهران با بیان اینکه در این زمینه کارگروه مبارزه با زمین‌ خواران در دولت، به‌ طور قاطع کار را جلو می‌برد، تصریح کرد: بر این اساس، دولت تمامی بخش‌ها و سازمان‌ها را موظف کرده است تا با همکاری قوه قضاییه این اراضی را پس گرفته و به مردم تحویل دهد.

این مقام مسئول در خصوص حجم زمین‌های دست ‌اندازی شده با اشاره به متفاوت ‌بودن مساحت این زمین‌ها توضیح داد: این زمین‌ها از دو طریق عمده مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، به‌این ترتیب که در خصوص برخی زمین‌ها تخلف در ساخت ‌و ساز انجام گرفته است.

تمدن افزود: به عبارت دیگر، فردی که مجوز ساخت‌ و ساز برای 300 متر زیربنا گرفته، عملیات ساختمانی را در دو یا سه برابر مساحت مجوز دار انجام داده است.

به گفته استاندار تهران، در بعضی موارد نیز برای نمونه سه هکتار زمین برای انجام کار تولیدی داده شده که این وسعت را به 30 هکتار گسترش داده ‌اند.

تمدن با تاکید بر اینکه برای رفع این‌گونه اقدامات زمین ‌خواری باید دستگاه‌های نظارتی، نظارتشان را تقویت کنند، تاکید کرد: همچنین برخورد با این افراد باید از مسیرهای قانونی به ‌ویژه دستگاه‌های دولتی پیگیری شود.

وی خاطر نشان کرد: براساس اطلاعات رسیده و گزارش‌های موجود، این افراد در مناطقی که اخیرا رونق پیدا کرده همچون شمشک و دیزین اقدام به زمین‌ خواری کرده‌اند.