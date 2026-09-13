به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام دوستعلی محمدی صبح یکشنبه در این نشست که با حضورکیاپی، سردبیر برنامه قرآنی «محفل»، برگزار شد، گفت: بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و دینی زمانی به برکت میرسند که اصل بر خدمت، اثرگذاری و رضای الهی باشد، نه مطرح شدن نام و نشان دستگاه متولی.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: نکته مهم این است که بر اساس همین نگاه، قرآن و اهل بیت(ع) نباید از یکدیگر جدا دیده شوند و اگر امروز اهل بیت(ع) و بهویژه امام عصر(عج) در دوران غیبت هستند، باید پرسید قرآن چه جایگاهی در زندگی ما دارد و مردم تا چه اندازه با قرآن تعامل دارند.
وی با اشاره به طرح «سفیران آیهها» گفت: در این طرح برای هر روز یک آیه از قرآن انتخاب شده و محتوای کوتاه و قابل فهمی درباره آن تولید میشود تا مردم بتوانند آیات را در موقعیتهای مختلف زندگی روزمره، از رسانه و مسجد تا محیط کار و فعالیتهای اجتماعی، مشاهده و با مفهوم آن زندگی کنند.
محمدی افزود: هدف این است که آیات قرآن از فضای صرفاً آموزشی و مناسبتی خارج شده و به متن زندگی مردم وارد شود؛ بهگونهای که مفاهیم قرآنی در گفتار، رفتار، تصمیمگیری و سبک زندگی آنان حضور پیدا کند. وی خواستار همراهی صداوسیما، مساجد، ادارات، شهرداریها و مجموعههای فرهنگی برای فراگیر شدن این حرکت شد.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان همچنین در این نشست بر ظرفیت برنامه «محفل» برای معرفی استعدادها و سوژههای قرآنی استان تأکید کرد و گفت: سوژهیابی «محفل» میتواند فرصتی برای دیدهشدن قصهها، استعدادها، چهرهها و اتفاقات قرآنی زنجان باشد و لازم است ظرفیتهای مردمی و قرآنی استان برای معرفی به این برنامه شناسایی و بهدرستی روایت شوند.
محمدی با اشاره به ظرفیت برنامه قرآنی «محفل» در ایجاد موج قرآنی در جامعه گفت: این برنامه توانسته است با روایت قصهها، استعدادها و اتفاقات واقعی قرآنی، ارتباط مخاطبان با قرآن را تقویت کرده و نگاه جامعه را به ظرفیتهای قرآنی و مردمی جلب کند؛ به همین دلیل باید از ظرفیت «محفل» برای معرفی چهرهها و سوژههای قرآنی استان زنجان استفاده کرد تا این جریان فرهنگی و قرآنی بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.
وی تأکید کرد: هدف نهایی این است که آیات قرآن به تدریج مانند ضربالمثل در زندگی مردم جا بیفتد و مفاهیم قرآنی از فضای صرفاً آموزشی و مناسبتی خارج شده و در رفتار، تصمیمگیری و سبک زندگی مردم مورد استفاده قرار گیرد.
محمدی با قدردانی از همراهی مسئولان و فعالان فرهنگی و قرآنی استان افزود: امیدواریم با همافزایی دستگاههای فرهنگی و استفاده از ظرفیت رسانهها، مساجد، ادارات و مجموعههای مردمی، طرح سفیران آیهها به یک حرکت عمومی و فراگیر تبدیل شود.
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