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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۹

«سفیران آیه‌ها» گامی برای قرآنی شدن زندگی روزمره مردم است

«سفیران آیه‌ها» گامی برای قرآنی شدن زندگی روزمره مردم است

زنجان- سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان  با بیان اینکه «سفیران آیه‌ها»؛ گامی برای قرآنی شدن زندگی روزمره مردم است، گفت: قرآن باید از متن کتاب به متن زندگی مردم وارد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دوستعلی محمدی صبح یکشنبه در این نشست که با حضورکیاپی، سردبیر برنامه قرآنی «محفل»، برگزار شد، گفت: بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و دینی زمانی به برکت می‌رسند که اصل بر خدمت، اثرگذاری و رضای الهی باشد، نه مطرح شدن نام و نشان دستگاه متولی.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: نکته مهم این است که بر اساس همین نگاه، قرآن و اهل بیت(ع) نباید از یکدیگر جدا دیده شوند و اگر امروز اهل بیت(ع) و به‌ویژه امام عصر(عج) در دوران غیبت هستند، باید پرسید قرآن چه جایگاهی در زندگی ما دارد و مردم تا چه اندازه با قرآن تعامل دارند.

وی با اشاره به طرح «سفیران آیه‌ها» گفت: در این طرح برای هر روز یک آیه از قرآن انتخاب شده و محتوای کوتاه و قابل فهمی درباره آن تولید می‌شود تا مردم بتوانند آیات را در موقعیت‌های مختلف زندگی روزمره، از رسانه و مسجد تا محیط کار و فعالیت‌های اجتماعی، مشاهده و با مفهوم آن زندگی کنند.

محمدی افزود: هدف این است که آیات قرآن از فضای صرفاً آموزشی و مناسبتی خارج شده و به متن زندگی مردم وارد شود؛ به‌گونه‌ای که مفاهیم قرآنی در گفتار، رفتار، تصمیم‌گیری و سبک زندگی آنان حضور پیدا کند. وی خواستار همراهی صداوسیما، مساجد، ادارات، شهرداری‌ها و مجموعه‌های فرهنگی برای فراگیر شدن این حرکت شد.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان همچنین در این نشست بر ظرفیت برنامه «محفل» برای معرفی استعدادها و سوژه‌های قرآنی استان تأکید کرد و گفت: سوژه‌یابی «محفل» می‌تواند فرصتی برای دیده‌شدن قصه‌ها، استعدادها، چهره‌ها و اتفاقات قرآنی زنجان باشد و لازم است ظرفیت‌های مردمی و قرآنی استان برای معرفی به این برنامه شناسایی و به‌درستی روایت شوند.

 محمدی با اشاره به ظرفیت برنامه قرآنی «محفل» در ایجاد موج قرآنی در جامعه گفت: این برنامه توانسته است با روایت قصه‌ها، استعدادها و اتفاقات واقعی قرآنی، ارتباط مخاطبان با قرآن را تقویت کرده و نگاه جامعه را به ظرفیت‌های قرآنی و مردمی جلب کند؛ به همین دلیل باید از ظرفیت «محفل» برای معرفی چهره‌ها و سوژه‌های قرآنی استان زنجان استفاده کرد تا این جریان فرهنگی و قرآنی بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.

وی  تأکید کرد: هدف نهایی این است که آیات قرآن به تدریج مانند ضرب‌المثل در زندگی مردم جا بیفتد و مفاهیم قرآنی از فضای صرفاً آموزشی و مناسبتی خارج شده و در رفتار، تصمیم‌گیری و سبک زندگی مردم مورد استفاده قرار گیرد.

محمدی با قدردانی از همراهی مسئولان و فعالان فرهنگی و قرآنی استان افزود: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، مساجد، ادارات و مجموعه‌های مردمی، طرح سفیران آیه‌ها به یک حرکت عمومی و فراگیر تبدیل شود.

کد مطلب 6945507

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