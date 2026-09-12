به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور اعلام کرد: اجازه نخواهیم داد کشورمان به عرصه‌ای برای درگیری‌های دیگران یا مبدأ حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود.

وی این سخنان را در جمع فارغ التحصیلات دوره عالی افسری و دانشجویان مؤسسه توسعه امنیتی و اداری عراق گفته است.

نخست وزیر عراق افزود: : تلاش‌های خرابکارانه برای برهم زدن امنیت ما در برابر وحدت ملت عراق و ایستادگی آن در کنار دولت و نیروهای مسلح کشورمان، ناکام خواهد ماند.

الزیدی بر تعهد دولت وی به حمایت از نهادهای امنیتی و توسعه آنها تأکید کرد و گفت: قدرت دستگاه‌های امنیتی عراق، مانع تلاش دشمنان برای آسیب زدن به امنیت کشور و درهم شکستن توان آنها خواهد شد.

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین اظهار کرد: بار دیگر تعهد خود را برای تلاش در مسیر استقلال در تصمیم‌گیری عراق، تقویت اقتدار دولت، اصلاح اقتصاد و مبارزه با فساد اعلام می‌کنیم.

وی افزود: صیانت از حقوق شهروندان عراقی و ایجاد تضمین‌های موجود در قانون اساسی، عرصه فعالیت ما برای تحقق این هدف والاست.

الزیدی در پایان تأکید کرد: به حمایت از نهادهای امنیتی و توسعه آنها پایبند هستیم و در مسیر اعتمادسازی میان شهروندان و نهادهای دولتی، تکیه ما بر حرفه‌ای‌گری این نهادها استوار است.