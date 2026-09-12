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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۱

الزیدی: اجازه نمی‌دهیم عراق مبدأ حمله به همسایگان باشد

الزیدی: اجازه نمی‌دهیم عراق مبدأ حمله به همسایگان باشد

نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور بر حمایت دولت از نهادهای امنیتی، تقویت اقتدار دولت و تلاش برای استقلال تصمیم‌گیری عراق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور اعلام کرد: اجازه نخواهیم داد کشورمان به عرصه‌ای برای درگیری‌های دیگران یا مبدأ حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود.

وی این سخنان را در جمع فارغ التحصیلات دوره عالی افسری و دانشجویان مؤسسه توسعه امنیتی و اداری عراق گفته است.

نخست وزیر عراق افزود: : تلاش‌های خرابکارانه برای برهم زدن امنیت ما در برابر وحدت ملت عراق و ایستادگی آن در کنار دولت و نیروهای مسلح کشورمان، ناکام خواهد ماند.

الزیدی بر تعهد دولت وی به حمایت از نهادهای امنیتی و توسعه آنها تأکید کرد و گفت: قدرت دستگاه‌های امنیتی عراق، مانع تلاش دشمنان برای آسیب زدن به امنیت کشور و درهم شکستن توان آنها خواهد شد.

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین اظهار کرد: بار دیگر تعهد خود را برای تلاش در مسیر استقلال در تصمیم‌گیری عراق، تقویت اقتدار دولت، اصلاح اقتصاد و مبارزه با فساد اعلام می‌کنیم.

وی افزود: صیانت از حقوق شهروندان عراقی و ایجاد تضمین‌های موجود در قانون اساسی، عرصه فعالیت ما برای تحقق این هدف والاست.

الزیدی در پایان تأکید کرد: به حمایت از نهادهای امنیتی و توسعه آنها پایبند هستیم و در مسیر اعتمادسازی میان شهروندان و نهادهای دولتی، تکیه ما بر حرفه‌ای‌گری این نهادها استوار است.

کد مطلب 6945309

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    نظرات

    • ثنا IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 1
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      سلام خسته نباشید به این آقابگید وقتی حمله شد به عراق رفت بررسی حالا که ادعایی شده بدون بررسی کار می‌کنی یه بوم دو هوا رو آن اسبی که شرطبندی کردی مثل خودش می‌خوری زمین
    • IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      1 1
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      دست‌نشانده‌ی آمریکا!
    • ادم IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      1 1
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      آقای علی الزیدی زیاد به این پست و مقام مغرورنباش.صدام هم خیلی مغروربود.فکرمیکردهمسایه هایش دشمن هستند.اما دشمن واقعی عراق و همه کشورهای منطقه امریکا و اسراییل است وکشورهای غربی اروپاست.اونا دشمن ماهستند.ایران به عنوان کشوردوست وبرادرعراق همیشه در کنار آنها بود.ولی شما نمیتونی که بین دولت را خراب کنی به بهانه امنیت عراق.به بهانه اطاعت از امریکا و عربستان و به بهانه یک مشاجره و دعوا در یک خوابگاه ..امنیت عراق و ایران به هم وابسته.است همانطورکه امنیت همه کشورهای همسایه به معنی امنیت همه کشورهاست .
    • اکبر IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      1 1
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      این هم زیاد حرف میزنه. عامل آمریکا و عربستان هستش. خیلی داره سعی می کنه نشون بده بیطرفه و اجازه نمی ده از خاک عراق به جایی حمله بشه و .... . همه ی اینا به خاطر اینه که جلوی مقاومت عراق رو از انجام عملیات علیه آمریکا و ... بگیره و خلع سلاحش کنه. که صد البته نقشه آمریکا و اسرائیله. اما کور خونده.
    • فروزان IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      1 0
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      چرا اسراییل از حریم هوایی عراق علیه ایران استفاده می نمود لال بودید هرینه قطعنامه 598را پرداخت نمایید
    • IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 0
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      اگر عرضه داشتی اجازه نمیدادی اسمانت اتوبان اسرائیل و آمریکا برای بمباران ایران بشه. اینقدر سر و صدا نکن. عرضه داشتی امریکا به نیروهای مسلح کشورت حمله نمیکرد بعدم ترامپ‌ بگه به عراق اطلاع داده بودیم! اوج تحقیر شدنت همین حرف بود
    • منصور IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 1
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      جناب شما اختیار ی نداری،استقلالی نداری،یک نوکر به تمام معنای آمریکا هستی،کسی حرف بزنه که از خودش اختیار ی داشته باشه.
    • علی صالح IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 1
      پاسخ
      بزودی ماهیت امریکا برای عراق رو خواهد شدو خواهیم دید چه نقشه های شومی در سر شوم امریکا هست... زیدی به عراقی ها گفته اگر اقدام نکنم خبری از دلار نیست..
    • علی صالح IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 1
      پاسخ
      حرف اول را ملت عراق میزنند

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