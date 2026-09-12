نوری: کسی از من باج نخواست؛ با رفتن مشکلی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری شنبه شب پس از شکست دو بر یک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان مقابل چادرملوی اردکان در نشست خبری ورزشگاه تختی آبادان اظهار کرد: مسئولیت باخت را میپذیرم اما از برخی تماشاگرنماها گلایه دارم که از زمان گرم کردن پیش از بازی علیه بازیکنان و خودم شعار دادند.
وی افزود: نیمه نخست را به دلیل استرس از دست دادیم و در نیمه دوم به بازیکنان جوان فرصت دادیم که این موضوع تاوان دارد. دروازهبان آبادانی که نخستین بازی خود را انجام میداد نیز به میدان رفت.
سرمربی صنعت نفت آبادان ادامه داد: موقعیتهای تکبهتک داشتیم اما حتی در زمان ایجاد موقعیت نیز علیه ما شعار داده شد. حق ما باخت نبود و بازیای بود که میتوانستیم پنج بر یک پیروز شویم اما در نهایت دو بر یک شکست خوردیم.
نوری با تأکید بر لزوم حمایت هواداران از تیم گفت: نیاز داریم تماشاگران از صنعت نفت حمایت کنند و استرس را از بازیکنان بردارند. اگر برخی تماشاگران به صورت خطی شعار میدهند، کار درستی نیست. هنوز بازی شروع نشده بود که شعار «حیا کن، رها کن» سر داده شد.
وی بیان کرد: اگر امتیاز میگرفتیم، به رتبه هفتم میرسیدیم اما به دلیل فضای ایجادشده و استفاده نکردن از موقعیتها نتوانستیم پیروز شویم. امیدوارم فضای فوتبال برای همه مربیان درست شود. آیا مربی که باج نمیدهد و زد و بند نمیکند باید مورد توهین قرار بگیرد؟
سرمربی صنعت نفت آبادان گفت: صنعت نفت سالها دچار مشکل بوده است و باید در نقلوانتقالات و بدنسازی تقویت شویم. هدف ما ماندن در لیگ است و تیم در نیمفصل تقویت خواهد شد.
نوری افزود: روز اولی که قرارداد بستم، گفتم تیم در لیگ میماند. اگر مدیرعامل و هیئتمدیره هر تصمیمی داشته باشند، با جان و دل میپذیرم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا به صورت توافقی از صنعت نفت کنارهگیری میکند، اظهار کرد: دست مدیرعامل و هیئتمدیره کاملاً باز است. بنده هیچگونه بیاحترامی از مجموعه نفت ندیدهام. مشکل مالی و اخلاقی با باشگاه ندارم.
سرمربی صنعت نفت آبادان ادامه داد: با رفتن از تیم هیچ مشکلی ندارم اما مسیرم درست است. کادر فنی ما جزو بهترین کادرهاست.
نوری در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در صحبتهای خود گفته بود «مربیای که باج نمیدهد و زد و بند نمیکند» باید مورد توهین قرار بگیرد، آیا کسی از او باج خواسته است، اظهار کرد: کسی از من باج نخواست.
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