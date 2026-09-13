به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهزاد ابراهیمی در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران مرزبانی مستقر در پایگاه‌ دریابانی بندرعباس با انجام رصدهای اطلاعاتی و گشت‌های مستمر ، از تردد یک فروند موتور لنج مشکوک در آب‌های خلیج‌فارس مطلع شدند و در عملیاتی منسجم، موفق به توقیف آن‌شدند.

وی با اشاره به جزئیات کشفیات این محموله بیان کرد: در بازرسی از این شناور، حجم گسترده‌ای از کالاهای قاچاق شامل ۷۷۵طاقه پارچه ، ۹۸۰دستگاه قهوه ساز ، ۸۴۳ دستگاه ساندویچ ساز ، یک هزار و ۷ دستگاه مخلوط کن و ۵ هزار و ۳۶۰ حلقه لاستیک کشف شده است.

فرمانده مرزبانی هرمزگان، ارزش ریالی کالاهای کشف شده را بنابر اظهار نظر کارشناسان ۳ هزار میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: متهمان این شناور دستگیر و پرونده آنان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

ابراهیمی با تاکید بر هوشیاری و آمادگی دائم مرزبانان، خاطرنشان کرد: حفاظت از مرزهای آبی کشور با قاطعیت ادامه دارد و هیچ‌گونه تعدی به حریم جمهوری اسلامی ایران به کسی داده نخواهد شد.

وی با اشاره به دستگیری ۲۳ متجاوز مرزی در یک عملیات دیگر در سواحل بندرعباس اضافه کرد: این عملیات در چارچوب مبارزه قاطع با قاچاق کالا و با تلاش مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس انجام شده است.