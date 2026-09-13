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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

صید ۳ هزار میلیاردی کالای قاچاق در خلیج‌فارس؛ ۲۳ نفر دستگیر شدند

صید ۳ هزار میلیاردی کالای قاچاق در خلیج‌فارس؛ ۲۳ نفر دستگیر شدند

بندرعباس - فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: با تلاش ضربتی و مقتدرانه دریادلان پایگاه دریابانی بندرعباس، محموله سنگین سه‌هزار میلیارد ریالی کالای قاچاق در آب‌های خلیج‌فارس کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهزاد ابراهیمی در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران مرزبانی مستقر در پایگاه‌ دریابانی بندرعباس با انجام رصدهای اطلاعاتی و گشت‌های مستمر ، از تردد یک فروند موتور لنج مشکوک در آب‌های خلیج‌فارس مطلع شدند و در عملیاتی منسجم، موفق به توقیف آن‌شدند.

وی با اشاره به جزئیات کشفیات این محموله بیان کرد: در بازرسی از این شناور، حجم گسترده‌ای از کالاهای قاچاق شامل ۷۷۵طاقه پارچه ، ۹۸۰دستگاه قهوه ساز ، ۸۴۳ دستگاه ساندویچ ساز ، یک هزار و ۷ دستگاه مخلوط کن و ۵ هزار و ۳۶۰ حلقه لاستیک کشف شده است.

فرمانده مرزبانی هرمزگان، ارزش ریالی کالاهای کشف شده را بنابر اظهار نظر کارشناسان ۳ هزار میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: متهمان این شناور دستگیر و پرونده آنان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

ابراهیمی با تاکید بر هوشیاری و آمادگی دائم مرزبانان، خاطرنشان کرد: حفاظت از مرزهای آبی کشور با قاطعیت ادامه دارد و هیچ‌گونه تعدی به حریم جمهوری اسلامی ایران به کسی داده نخواهد شد.

وی با اشاره به دستگیری ۲۳ متجاوز مرزی در یک عملیات دیگر در سواحل بندرعباس اضافه کرد: این عملیات در چارچوب مبارزه قاطع با قاچاق کالا و با تلاش مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس انجام شده است.

کد مطلب 6945511

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    نظرات

    • علی چهرقانی IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      9 6
      پاسخ
      سلام،زنده باد مرزبانان دریایی ایران اسلامی
    • سارا IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      13 8
      پاسخ
      کاش این کالاها توسط دولت به جامعه عرضه بشه البته با مبلغ متعادل
    • کیومرث IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      10 4
      پاسخ
      جلو مواد مخدر بگیرید
    • علی IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      6 3
      پاسخ
      جناب این کالای قاچاق که میگیرید حتما اتیش میزنید
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      1 0
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      در این شرایط اقتصادی کشور این چنین قاچاق ها به نفع مردم هست در بحث مالیات هم این اجناس وقتی وارد بازار می شود دولت مالیات آن را بصورت خودکار از فروشندگان و خریداران کسر خواهد کرد
    • سلطانی IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      1 2
      پاسخ
      سلام،خداقوت،درود بر دلاوران حافظ ایران،

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