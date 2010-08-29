قایقرانان ایران به دو مدال برنز دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای قایقرانی دراگون بت قهرمانی جهان با حضور 600 ورزشکار از 20 کشور جهان از روز پنجم شهریورماه در شهر "سگم" مجارستان آغاز شده است که پاروزنان ایران برای اولین بار در تاریخ این رشته در پایان دومین روز از این مسابقات موفق به کسب دو نشان برنز شدند.

در ماده 500 متر قایق 22 نفره بانوان قایقرانان کشورمان در مرحله سوم در رده چهارم ایستادند اما در مجموع سه مرحله مسابقه با مجموع زمان 6 دقیقه و 34 ثانیه و 967 صدم ثانیه برای نخستین بار کشورمان را صاحب یک نشان برنز جهانی در این رشته کردند. در این ماده مجارستان و روسیه اول و دوم شدند.

در همین ماده در قسمت مردان نیز تیم ایران موفق شد در مجموع سه مرحله در مکان سوم ایستاده و مدال برنز را از آن خود کند.

در مرحله دوم ماده 200 متر قایق 22 نفره تیم مردان چهارم شدند و تیم زنان ایران عنوان سوم را کسب کردند. مرحله سوم این مسابقه عصر امروز یکشنبه برگزار می شود. امروز قایقرانان کشورمان در قایق 10 نفره مسافت 2000 متر به مصاف حریفان جهانی خود می روند.

رقابت‌های قهرمانی دراگون بت جهان از 5 تا 7 شهریورماه در "سگد" مجارستان برگزار می‌شود.