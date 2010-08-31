"صبح روز اول" در فرهنگسرای دانشجو اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "صبح روز اول" با تکنیک‌های تعزیه شهادت حضرت علی (ع) را به تصویر می‌کشد. این نمایش تکمیل شده کار "اینک مولا" به کارگردانی منوچهر اکبرلو است که توسط علی شمس بازنویسی شده است.

"صبح روز اول" با هنرمندی امین رقیب دوست، سجاد سهیلی، محسن کریمی، حسین ترکجوش و مجتبی توانا برای ششمین سال به روی صحنه می‌رود.

این نمایش تا به حال در فرهنگسرای دانشجو، سرای اهل قلم، حوزه هنری و نمایشگاه قرآن اجرای عمومی شده است. علاقمندان تئاتر، برای تماشای این نمایش می‌توانند از دوشنبه هشتم تا 18 شهریورهر شب ساعت 21 به فرهنگسرای دانشجو مراجعه کنند.