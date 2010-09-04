مهران مهام، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "بخت برگشته" با نام قبلی "شعبده باز" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این پروژه به تهیه‌کنندگی من و ایرج محمدی اواسط هفته کلید می‌خورد. سیروس گرجستانی، حمید لولایی، مهران رجبی، علی صادقی، مرجانه گلچین، حدیثه تهرانی، پرستو مقدم و کولان دبستانی در مجموعه "بخت برگشته" بازی می‌کنند.

فیلمنامه این مجموعه تلویزیونی با مضمون اجتماعی را علیرضا کاظمی‌پور و سعید جلالی می‌نویسند. "بخت برگشته" برای گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه می‌شود. مجموعه "زن بابا" به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه‌کنندگی مهام و محمدی نوروز از شبکه سه پخش شد.

ایرج محمدی و مهران مهام تهیه مجموعه‌های تلویزیونی "ترانه مادری"، "دلنوازان"، "نرگس"، "بزنگاه"، "کارآگاهان"، "متهم گریخت"، "کتابفروشی هدهد" و... را در کارنامه دارند. سعید آقاخانی بازیگر مجموعه‌های "یادداشتهای کودکی"، "پشت کنکوری‌ها"، "کمربندها را ببندیم"، "من یک مستاجرم" و ... است.