انتقاد آیت الله مکارم شیرازی از وجود خرافات در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی بعد از ظهر شنبه در ادامه سلسه جلسات تفسیر قرآن که در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) برگزار شد، با بیان اینکه در طول تاریخ انسان‌ها اشیای متفاوتی را می‌پرستیدند اظهار داشت: در طول تاریخ اقوام مختلفی وجود داشتند که موارد گوناگونی را از جمله گوساله، گاو، اجرام آسمانی، درخت و انسان را مورد پرستش قرار می‌دادند.



وی با بیان اینکه برخی‌ها انسان نیز می‌پرستیدند، افزود: فرعون به حضرت موسی(ع) می‌گفت اگر غیر از من چیزی را بپرستی تو را زندانی خواهم کرد.



این مرجع تقلید با بیان اینکه اخیرا جمعیتی پیدا شدند که خود را شیطان پرست معرفی می‌کنند، افزود: این عده در واقع شهوت پرست و هوا پرست هستند که می خواهند آزادانه هر کاری را که دلشان می‌خواهد انجام دهند.



مکارم شیرازی با یادآوری این مطلب که شیطان پرستی در طول تاریخ وجود داشته است و تنها منحصر به این دوره نمی‌شود عنوان کرد: انسان‌های زیادی در طول تاریخ بتها را می‌پرستند و انبیا الهی سالها تلاش کردند تا این آئین را از بین ببرند و خدا پرستی را به مردم بیاموزند.



غربی‌ها دچار خرافات نوظهوری شده‌اند



وی با بیان اینکه در کنار بت‌پرستی مسئله خرافی نیز وجود داشته است که هم در آن زمان و هم در حال حاضر شاهد آن هستیم افزود: آمریکایی‌ها و غربی‌ها دچار خرافات نوظهوری شده‌اند که هولوکاست یکی از این موارد است.



مکارم شیرازی با بیان اینکه غربی‌ها معتقدند هیتلر 6 میلیون یهودی را در آتش سوزانده است بیان کرد: آنها مردم دنیا را مجبور کرده‌اند که این موضوع را بپذیرند و اگر کسی با آن مخالفت کند او را به زندان می‌اندازند و محاکمه می‌کنند.



وی با بیان اینکه هولوکاست یک مسئله خرافی است اظهارکرد: حقیقت هولوکاست مشخص نیست و وقتی محققان کشورهای مختلف در این باره تحقیق و بررسی می‌کنند که آیا واقعیت دارد و یا اینکه یهودیان برای مظلوم نمایی این مسئله را درست کرده‌اند آنها را دستگیر و روانه زندان می‌کنند.



وی آزادی را خرافه دیگری برشمرد که امروز جهان را در برگرفته است افزود: غربی‌ها معتقدند که توهین به پیامبر و آتش زدن قرآن جزو آزادی‌های آنها به حساب می‌رود و با این عمل دل بیش از یک میلیارد مسلمان را در جهان آزرده خاطر می‌کنند.



این استاد درس خارج فقه حوزه با بیان اینکه آزادی باید در مسیر حق، عدالت، علم، دانش و صنعت باشد اظهارکرد: غربی‌ها معتقدند آزادی یعنی آزار دادن دیگران که این تفسیر از مصادیق خرافات است.



نباید مسایل اسلامی با خرافات آمیخته شود



این مرجع تقلید با اشاره به وجود برخی خرافات در مسایل مذهبی تصریح کرد: نباید اجازه داد مسایل اسلامی با خرافات آمیخته شود که در این صورت اسلام و مذهب زیر سئوال می‌رود و خرافات به مذهب ضربه می‌زند و اصالت مذهب را از بین می‌برد.



مکارم شیرازی با اشاره به خرافات در برخی مراسم عزاداری عنوان کرد: زدن سر به دیوار به نام عزاداری برای امام حسین(ع) امر پسندیده‌ای نیست و این حرکات خرافه است و مورد تأیید امام حسین(ع) هم نیست.



وی اضافه کرد: به نام عزاداری برای سیدالشهدا برخی شیشه‌هایی را خرد می‌کنند و فرزندان خود را از میان آنها عبور می‌دهند که حضرت هیچگاه راضی به انجام چنین اعمالی نیست.



مکارم شیرازی به خرافه دیگری اشاره کرد و گفت: برخی‌ها می‌گویند اگر در فلان شب از هفت نفر گدایی کنید حاجت شما بر آورده می‌شود که این خرافاتی بیش نیست.



این مرجع تقلید در ادامه تصریح کرد: عمل گدایی برای کسی که توانایی دارد ولی گدایی انجام می‌دهد حرام است چرا که با گناه کبیره نمی‌شود حاجت گرفت.



این استاد درس خارج فقه حوزه عنوان کرد: در گوشه و کنار کشور افراد سود جویی هستند که این شایعات را بوجود می‌آورند و مردم را مشغول خرافه می‌کنند.



مکارم شیرازی اضافه کرد: افراد سود جو خرافه را بوجود می‌آورند تا دیگران را نسبت به یک موضوع خرافی تحریک کنند و خود را متولی آنجا معرفی کنند و با ایجاد تبلیغات نادرست از مردم اخاذی و جیب‌های خود را پر کنند.



وی تاکید کرد: عدم تحقیق در درستی و نادرستی مطالب باعث می‌شود انسان نسبت به آن موضوع ایمان و باور پیدا کند در حالی که ممکن است این مسئله از اساس اشتباه باشد.



مکارم شیرازی برخی از سرچشمه‌های خرافات را برشمرد و گفت: جهل یکی از سرچشمه‌های خرافه است چرا که جاهل در باطن احساس پرستش می‌کند ولی چون جاهل است در قالب بت پرستی آن را بروز می‌دهد و اگر بداند خداوند جسم نیست و دارای مکان و زمان مشخصی نیست به بت پرستی روی نمی‌آورد.



مکارم شیرازی، خواب را از دیگر سرچشمه‌های خرافه دانست و عنوان کرد: برخی شایعه می‌کنند که فلانی خواب دیده است در زیر فلان تپه بدن امامزاده‌ای دفن است و باید آنجا گنبد و بارگاهی ساخت در حالی که خواب در اسلام حجت نیست.



وی خیالات و اوهام را از دیگر سرچشمه‌های خرافه برشمرد و تصریح کرد: برخی خیال می‌کنند که آفتاب که در روز طلوع می‌کند همان خداوند است که در قرآن آمده است نباید از هوای نفس و خیالات پیروی کرد.



مکارم شیرازی با بیان اینکه نام و نشان امامزاده‌ها در کتب معتبر آمده است افزود: امامزاده‌ای که با خواب ساخته شود، بدعت، خرافه و حرام است.



این مرجع راه برخورد با خرافات را اجرای دستورات ائمه و قرآن دانست و تأکید کرد: هر کار غیرعقلانی و غیر منطقی که نه وحی و نه خرد سالم اجازه آن را می‌دهد خرافه است.

