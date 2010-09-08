حریری و نصرالله با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اللواء، سعد حریری در ساعات آتی برای فراهم کردن مقدمات دیدار با سید حسن نصرالله ملاقاتی با "حسن خلیل" معاون سیاسی حزب الله خواهد داشت.

تحلیلگران سیاسی در لبنان اظهارات اخیر "سعد حریری" درباره پرونده ترور پدرش را آغاز مرحله ای نوین در روابط دمشق و بیروت دانسته اند و همچنین سخنانش درباره مسئله شاهدین دروغین را تحولی 180 درجه ای در شرایط سیاسی این کشور قلمداد کرده اند.

بر این اساس، دیدار پس از عید فطر "سید حسن نصرالله" و "سعد حریری" تاییدی بر این تحلیلهای مطرح شده خواهد بود.

منابع آگاه در بیروت اعلام می کنند: در حال حاضر صفحه جدیدی در روابط میان حریری و حزب الله گشوده شده و تعطیلات عید فطر (موعد دیدار حریری و نصرالله) به همراه خود گرههای زیادی را باز خواهد کرد تا پیامدهای حادثه اخیر در "برج ابی حیدر" و حالت رکود سیاسی که اخیرا در لبنان مشاهده شده است از بین رود.

گفته می شود بر این اساس، پس از مطرح شدن بحث حکم احتمالی اخیر از سوی برخی از سران 14 مارس علیه حزب الله و بالاگرفتن تنش ها در این مسئله دیدار حریری و نصرالله پایانی بر این تنش ها خواهد بود.