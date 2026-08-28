رحمتی: فدراسیون مشکل اصلی فوتبال ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحمتی، سرمربی تیم فوتبال گلگهرسیرجان شامگاه جمعه ۶ شهریور در نشست خبری پس از دیدار با سپاهان اظهار کرد؛ مسافت هتل ما با هتل محل برگزاری نشست خبری قبل از بازی زیاد بود و به همین دلیل به نشست نرسیدیم که عذرخواهی میکنم.
وی افزود: نمیخواهم توجیه کنم و مقصر اصلی باخت من هستم؛ ۲ نکته مهم وجود دارد که میتواند به تیم کمک کند؛ دست ما در این بازی بسته بود، بازیکنانی از لیست بیرون بودند مثل عالیشاه و اخباری.
رحمتی تصریح کرد: هر جه بازیکن بیشتری داشته باشی، بهتر میتوانی بازی کنی چون سبک بازی پرفشاری را دنبال میکنیم؛ نیاز به زمان داریم تا به هماهنگی برسیم؛ فرصت دقیقه ۲ اگر گل میشد شاید شرایط بازی عوض میشد.
سرمربی گلگهر گفت: موقعیتهای خوبی خلق کردیم، سپاهان هم خوب بود و دقایقی بهتر از ما بود؛ تیم ساختن زمانبر است و باید مخصوصا به جوانان تیم زمان دهیم تا با شرایط تیم هماهنگ شوند.
وی با بیان این که مشکل اصلی فوتبال ایران فدراسیون فوتبال ایران است؛ خاطرنشان کرد: یک سری تصمیمات در هیچ جای دنیا نیست، قانون صدور آیدیکارت ۴۸ ساعت قبل از بازی در هیچ لیگی نیست و قانون مضحکی است.
رحمتی ادامه داد: اگر بازیکنی از تیم من رفتار عارف حاجیعیدی را انجام داده بود قطعا محروم میشد، در زمان بازی من هم برای من هم این اتفاق رخ داده بود که سر ۲ ساعت محروم شدم؛ خیلی چیزهای میدانیم و نمیتوانیم بگوییم چون محروم میشویم.
سرمربی گلگهر گفت: سپاهان بازیکنان ملیپوش زیادی دارد و حسین حسینی سپاهان را در بازی نگه داشت، وقتی بازیها ۴ روز یک بار برگزار میشود، باعث میشود تیم ها از نظر بدنی بالانس نباشند و از هفته ۸، ۹ به بعد همه تیمها به شرایط اصلی خود بر میگردند.
وی در پایان گفت: موقعیت دقیقه ۲ ما چیزی شبیه به پنالتی از دست رفته بود و روی تیم از نطر روحی تاثیرگدار بود، مقصر منم و باید تیمم را بهتر آماده میکردم.
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