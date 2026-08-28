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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۵

رحمتی: فدراسیون مشکل اصلی فوتبال ایران است

رحمتی: فدراسیون مشکل اصلی فوتبال ایران است

اصفهان -سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان گفت: مشکل اصلی فوتبال ایران فدراسیون فوتبال ایران است؛ یک سری تصمیمات در هیچ جای دنیا نیست، قانون صدور آیدی‌کارت ۴۸ ساعت قبل از بازی در هیچ لیگی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحمتی، سرمربی تیم فوتبال گل‌گهرسیرجان شامگاه جمعه ۶ شهریور در نشست خبری پس از دیدار با سپاهان اظهار کرد؛ مسافت هتل ما با هتل محل برگزاری نشست خبری قبل از بازی زیاد بود و به همین دلیل به نشست نرسیدیم که عذرخواهی می‌کنم.

وی افزود: نمی‌خواهم توجیه کنم و مقصر اصلی باخت من هستم؛ ۲ نکته مهم وجود دارد که می‌تواند به تیم ‌کمک کند؛ دست ما در این بازی بسته بود، بازیکنانی از لیست بیرون بودند مثل عالیشاه و اخباری.

رحمتی تصریح کرد: هر جه بازیکن بیشتری داشته باشی، بهتر می‌توانی بازی کنی چون سبک بازی پرفشاری را دنبال می‌کنیم؛ نیاز به زمان داریم تا به هماهنگی برسیم؛ فرصت دقیقه ۲ اگر گل می‌شد شاید شرایط بازی عوض می‌شد.

سرمربی گل‌گهر گفت: موقعیت‌های خوبی خلق کردیم، سپاهان هم خوب بود و دقایقی بهتر از ما بود؛ تیم ساختن زمان‌بر است و باید مخصوصا به جوانان تیم زمان دهیم تا با شرایط تیم هماهنگ شوند.

وی با بیان این که مشکل اصلی فوتبال ایران فدراسیون فوتبال ایران است؛ خاطرنشان کرد: یک سری تصمیمات در هیچ جای دنیا نیست، قانون صدور آیدی‌کارت ۴۸ ساعت قبل از بازی در هیچ لیگی نیست و قانون مضحکی است.

رحمتی ادامه داد: اگر بازیکنی از تیم من رفتار عارف حاجی‌عیدی را انجام داده بود قطعا محروم می‌شد، در زمان بازی من هم برای من هم این اتفاق رخ داده بود که سر ۲ ساعت محروم شدم؛ خیلی چیزهای می‌دانیم و نمی‌توانیم بگوییم چون محروم می‌شویم.

سرمربی گل‌گهر گفت: سپاهان بازیکنان ملی‌پوش زیادی دارد و حسین حسینی سپاهان را در بازی نگه داشت، وقتی بازی‌ها ۴ روز یک بار برگزار می‌شود، باعث می‌شود تیم ها از نظر بدنی بالانس نباشند و از هفته ۸، ۹ به بعد همه تیم‌ها به شرایط اصلی خود بر می‌گردند.

وی در پایان گفت: موقعیت دقیقه ۲ ما چیزی شبیه به پنالتی از دست رفته بود و روی تیم از نطر روحی تاثیرگدار بود، مقصر منم و باید تیمم را بهتر آماده می‌کردم.

کد مطلب 6930616

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