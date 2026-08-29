تلاش برای تغییر نگاه از موقوفه داری صرف به اثرآفرینی اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در یادداشتی به مناسبت آغاز هفته بزرگداشت وقف نوشت:
ضمن عرض تسلیت شهادت قائد شهید، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج)، ملت شریف و مقاوم ایران اسلامی، امت اسلامی و همه آزادگان جهان و با گرامیداشت یاد و نام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، از درگاه خداوند متعال برای آن رهبر مجاهد و الهی، علو درجات و همنشینی با انبیا و اولیای الهی را مسئلت دارم.
از ملت ایران اسلامی که با ایمان و ایستادگی، عظمت خود را نشان دادند، صمیمانه تشکر میکنم.
وعده الهی درباره سرنوشت جبهه حق روشن است؛ خداوند متعال در پایان آیه ۴۰ سوره حج میفرماید: «وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ». به این وعده قطعی ایمان داریم که جبهه حق در نهایت پیروز خواهد بود.
وقف، جلوهای ماندگار از ایمان و آیندهنگری و پشتوانهای برای رشد علم و خدمت به محرومان بوده است.
هفته بزرگداشت وقف، فرصتی برای بازخوانی این میراث تمدنساز، تجلیل از واقفان و تبیین نقش وقف در حل مسائل است. نیات خیر واقفان برای تمدنسازی فهرستی بلند است؛ از مدرسه و مسجد و کتابخانه تا درمانگاه، بیمارستان، حمایت از نیازمندان و ترویج قرآن و معارف اهلبیت(ع).
امروز نیز باید موقوفات جدید متناسب با نیازهای جامعه ایجاد کنیم؛ از سلامت و درمان و آموزش تا اشتغال، محیط زیست، علم و فناوری و پژوهش.
رویکرد هفته وقف، معرفی اثر واقعی وقف در زندگی مردم است؛ اینکه جامعه ببیند نیت خالص واقف چگونه به درمان، آموزش، حمایت از نیازمندان و رفع نیازهای مردم منجر شده است. این روایتها، زبان افزایش اعتماد عمومی است.
لازم است نگاه ما از «موقوفهداری» صرف به «اثرآفرینی اجتماعی» حرکت کند. در کنار میزان درآمد، باید بپرسیم موقوفه چه مسئلهای را حل میکند، چند نفر از آن بهره میبرند و چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده است. شفافیت، پاسخگویی و حفظ نیت واقف، پایه اعتماد عمومی است.
از همه مدیران، کارکنان، متولیان، امنای موقوفات، روحانیون، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی و اجتماعی انتظار میرود هفته وقف را به حرکتی فراگیر و مردمی تبدیل کنند.
از خیراندیشان دعوت میکنم در خلق موقوفات نو و مسئلهمحور پیشگام شوند. وقف اختصاص به ثروتمندان ندارد؛ هرکس میتواند به اندازه توان خود در این حرکت سهیم باشد.
وقف فقط انتقال مال نیست؛ انتقال مسئولیت از امروز به فرداست و واقف با دارایی خود، فرصت و آیندهای بهتر برای دیگران میسازد.
در پایان، با حضرت آیتالله مجتبی خامنهای(دامت برکاته) تجدید بیعت میکنیم. امیدوارم به برکت عنایات حضرت ولیعصر(عج)، با استمرار راه شهیدان، شاهد پیروزی قطعی جبهه حق، سربلندی ملت ایران، گسترش خدمترسانی و تحقق نیات نورانی واقفان باشیم.
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